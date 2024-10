video suggerito

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sposi: “Organizzare tutto è stancante. La luna di miele dovrà aspettare” Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno scelto di sposarsi in Sicilia. I due hanno deciso di convolare a nozze dopo appena un anno e mezzo di relazione e per il giorno speciale si augurano soprattutto di divertirsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sono pronti per diventare marito e moglie. L'appuntamento è per il 5 ottobre con una festa a Bagheria, a Villa Valguarnera. C'è un motivo se il matrimonio tra la supermodella e il campione di salto con l'asta verrà celebrato nella cittadina siciliana. A Repubblica spiegano che volevano un "luogo estivo" durante l'autunno. "Io arrivo dalle sfilate, lui dalle gare, siamo stanchi. Ci siamo detti che l’importante è divertirsi" confessa Mariacarla.

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi: "È stato un colpo di fulmine, abbiamo deciso subito di sposarci"

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi stanno insieme da poco più di un anno e mezzo. Tra loro c'è stato un colpo di fulmine e con la stessa velocità è arrivata anche l'idea di sposarsi. "Incontrare Claudio è stato come tornare a casa" rivela la modella. "Io l'ho deciso poche settimane dopo averla conosciuta. Un giorno, per caso, ne abbiamo parlato: eravamo d'accordo su tutto, e da lì è nata l'idea" aggiunge lo sportivo. Non immaginavano quanto fosse faticoso organizzare le nozze. "Quando abbiamo deciso di sposarci, lo scorso novembre, ci siamo detti che per gennaio saremmo stati pronti: a gennaio non avevamo fatto nulla. Ci siamo impegnati per marzo: idem, zero. E così fino all'estate, quando Claudio è partito per le Olimpiadi. Ma poi ci siamo rilassati – spiega Mariacarla – Io arrivo dalle sfilate, lui dalle gare, siamo stanchi. Ci siamo detti che l'importante è divertirsi". Anche Claudio la pensa allo stesso modo: "Tanto la gente si ricorda di quanto ha riso e ballato. E se gli antipasti e i dolci erano buoni".

"La nostra luna di miele dovrà aspettare"

Mariacarla Boscono non immaginava che un giorno si sarebbe sposata: "La differenza l’ha fatta Claudio. Non è che io mi voglio sposare e basta: io mi voglio sposare con lui". La coppia vivrà a Firenze, a casa di Claudio. "Si è preso il pacchetto completo: me, figlia, cane e una montagna di valigie. La luna di miele aspetterà: Marialucas ha appena cominciato la scuola lì, vogliamo seguirla bene" continua la modella. Mariacarla, ha 44 anni mentre Claudio quasi 33 ma la differenza d'età non conta nulla: "Sono grata di avere incontrato Carlo al momento giusto. Certo, se fossimo stati coetanei, questi 11 anni avremmo potuto passarli assieme. Ma vabbè, è andata".