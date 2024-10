video suggerito

Paola Caruso annuncia le nozze a Verissimo: “A luglio sposerò Gianmarco, mio figlio lo chiama papà” Paola Caruso si sposa. Ospite di Verissimo, la showgirl ha annunciato commossa che presto convolerà a nozze con il compagno Gianmarco, conosciuto a gennaio: “Tutto quello che ho sempre desiderato, mio figlio lo chiama papà. Il matrimonio sarà il 1o luglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Caruso si sposa. Ospite di Verissimo nella puntata del 27 ottobre, la showgirl ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Gianmarco, conosciuto per caso durante una colazione in hotel. "Mio figlio lo chiama papà", ha detto in lacrime a proposito del suo futuro marito.

L'annuncio delle nozze

Dopo alcuni anni difficili a causa della salute di suo figlio, Paola Caruso ha ritrovato la serenità. Nella sua vita c'è di nuovo un uomo, Gianmarco, che presto diventerà suo marito. L'annuncio con le lacrime agli occhi a Verissimo: "Mi sposo, lo farò in chiesa. Ancora non ci credo. La data è il 10 luglio. Sono pronta".

Suo figlio Michele ha fin da subito accettato la presenza di Gianmarco, chiamandolo addirittura papà: "Michele è molto contento, gli è sempre mancata una figura maschile. Lo chiama papà e io vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato". Il primo incontro tra Paola Caruso e Gianmarco è arrivato in modo casuale in hotel, grazie ai figli: "Ci siamo incontrati a colazione, eravamo entrambi con i nostri figli, lui ne ha uno di 8 anni. I bambini hanno iniziato a giocare insieme con le macchinine e ci siamo presentati. È stato il destino".

Leggi anche Claudia Ruggeri mamma, Miss Claudia di Avanti un altro annuncia la nascita del bebè con Marco Bruganelli

La scoperta dell'adozione e i rapporti con il padre biologico

Quando aveva 13 anni, dopo un'accesa discussione con un'amica, Paola Caruso ha scoperto di essere stata adottata. Un dubbio che aveva già da tempo ma che in quell'occasione è diventata una certezza. "I miei genitori rimasero ghiacciati, mi guardarono e non mi risposero. Urlavo e non sapevano cosa dirmi. Lì ho capito che era vero, ero stata adottata", ha raccontato a proposito del momento in cui ha deciso di parlargliene.

Fino ai 18 anni, poi, non ha più affrontato l'argomento. Una volta maggiorenne è andata a cercare il suo certificato di nascita all'ospedale di Catanzaro ma non l'ha trovato. Il suo vero padre ha scoperto di avere una figlia grazie alla tv e ad oggi i due non si sono ancora visti, anche se la showgirl vorrebbe incontrarlo e fa sapere che lo inviterà al matrimonio: "Il mio compagno e mio padre abitano nello stesso paese, si vedono sempre. Magari un giorno capiterà che lo incontro, avrei piacere a salutarlo. Lo invito anche al matrimonio, potrebbe essere il modo per costruire una famiglia completa".