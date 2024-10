Chi è Gianmarco, compagno e futuro marito di Paola Caruso

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Paola Caruso lo scorso 27 ottobre ha annunciato a Verissimo la data delle sue nozze. Il suo compagno, Gianmarco, le ha fatto la proposta di matrimonio: si sono conosciuti a Montecarlo, in hotel, mentre entrambi erano con i rispettivi figli. Lui ha 53 anni, è originario dello stesso paese da cui viene il padre biologico della showgirl ed ha lasciato alle spalle una lunga storia con Simona, ex compagna e madre di suo figlio.

Chi è Gianmarco, compagno di Paola Caruso

Su Gianmarco, il futuro marito di Paola Caruso, non circolano informazioni. Ha 53 anni ed è padre di un bambino di 8 anni nato da una precedente relazione. Nato nello stesso paese del padre biologico della showgirl, come lei stessa ha raccontato, ha già rubato il cuore del piccolo Michele, figlio della Caruso: "Lo chiama papà e vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato", le parole a Verissimo.

La storia d’amore tra Gianmarco e Paola Caruso

Gianmarco è stato accanto a Paola Caruso durante la malattia del figlio Michele. Fu lei a raccontare di aver avuto grande supporto dal compagno, entrato nella sua vita "nel momento più buio". "Da sola non ce l'avrei fatta, anche Michele aveva bisogno di una figura maschile che gli desse una sicurezza che io non potevo dargli. In questi anni mi sono indebolita" disse a Verissimo lo scorso settembre. A fine ottobre è tornata nello studio di Silvia Toffanin per annunciare le nozze: lei e Gianmarco si sposeranno il 10 luglio 2025 e la showgirl potrà realizzare il suo sogno. Si sono conosciuti in hotel, ha spiegato, durante la colazione: "Eravamo entrambi con i nostri figli. I bimbi hanno iniziato a giocare insieme con le macchine e ci siamo presentati, è stato il destino". Su Instagram, poi, ha aggiunto le immagini della proposta di matrimonio ricevuta: "I said Yes" ha scritto a corredo dell'anello di fidanzamento e alcuni selfie scattati insieme alla sua dolce metà.