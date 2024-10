video suggerito

Chi è Marco Bruganelli, fratello di Sonia e marito di Claudia Ruggeri di Avanti un altro Marco Bruganelli è il fratello minore di Sonia Bruganelli, marito di Missa Claudia di Avanti un altro. Molto riservato, è un imprenditore e lavora lontano dal mondo dello spettacolo. Da poco è diventato papà per la prima volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Bruganelli è il fratello minore dell'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. È sposato dal 2016 con Claudia Ruggieri, volto noto della trasmissione Avanti Un Altro e conosciuta come Miss Claudia, i due sono diventati da poco genitori.

Chi è Marco Bruganelli, il lavoro come imprenditore

Non si conoscono particolari dettagli in merito alla vita privata di Marco Bruganelli, dal momento che è particolarmente riservato. Lavora come imprenditore, lontano dal mondo dello spettacolo, sebbene pare che un periodo abbia lavorato dietro le quinte di alcuni programmi Mediaset, tra cui proprio Avanti un altro. D'altra parte non ha nemmeno degli account social, proprio perché ha scelto di non rendere pubblica la sua quotidianità, sebbene più di un membro della sua famiglia viva a stretto contatto con i riflettori.

Marco Bruganelli è sposato con Miss Claudia

L'amore tra Marco Bruganelli e Claudia Ruggieri, dopo un fidanzamento durato ben dieci anni, si sono sposati nel 2016, sono quindi vicini ai vent'anni insieme. Sembrerebbe che i due si siano incontrati proprio in un programma televisivo, precisamente la Domenica In condotta da Paolo Bonolis. A questo proposito, era stata proprio Claudia a chiarire: "Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente.

Ad aprile 2024, la Miss Claudia di Avanti un altro ha annunciato di essere in dolce attesa. Il primo bebè della coppia, si ipotizza sia una bambina, è venuto alla luce nella giornata di martedì 8 ottobre, ed è stata nuovamente la neo mamma a comunicare la lieta notizia sui social scrivendo accanto ad una foto: "Sei l'amore di mamma e papà".

Il legame con la sorella Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha sempre mantenuto un certo riserbo sul suo rapporto con il fratello Marco, probabilmente perché è lui a non voler stare al centro dell'attenzione. I due sono molto legati, anche alla madre, con la quale hanno un rapporto viscerale, come ha raccontato spesso anche l'ex opinionista del Grande Fratello, ora nel cast di Ballando con le stelle.