Claudia Ruggeri incinta, Miss Claudia di Avanti Un Altro aspetta il primo figlio da Marco Bruganelli

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Ruggeri è incinta. La nota supplente Miss Claudia del programma Avanti Un Altro aspetta il primo figlio dal compagno Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia Bruganelli. L'annuncio con un dolce post su Instagram, che mostra la prima ecografia del futuro bebè.

L'annuncio della gravidanza

È con un tenero post su Instagram che Claudia Ruggeri ha annunciato di essere in dolce attesa del primo bebè con il marito Marco Bruganelli, fratello minore dell'opinionista Sonia Bruganelli. Miss Claudia di Avanti un altro ha pubblicato sul suo profilo la foto della prima ecografia, scrivendo: "Ti aspettiamo". I due sono una coppia da diversi anni e sono convolati a nozze nel 2016, diventando ufficialmente marito e moglie. Ancora non si conoscono la data di e il sesso del nascituro. Sono diversi i commenti di congratulazioni che Ruggeri ha ricevuto sotto il post, molti dei quali della ‘famiglia' di Avanti un altro, oltre che della futura zia Sonia Bruganelli. "Amore, Zia ti aspetta", ha scritto la nota opinionista.

Claudia Ruggeri fidanzata con il fratello minore di Sonia Bruganelli

Ruggeri e Marco Bruganelli sono una coppia da diversi anni e nel 2016 sono convolati a nozze, diventando ufficialmente marito e moglie.Una parentela che spesso le è costata l’accusa di essere arrivata in tv, dove ricopre il ruolo di Miss Claudia ad Avanti un Altro, grazie ad una raccomandazione. “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco”, aveva chiarito la futura mamma in un’intervista a Di Più Tv. “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”, aveva poi aggiunto. La scorsa estate, Ruggeri si era laureata in scienze e tecniche Psicologiche e aveva poi deciso di continuare a studiare iscrivendosi a un corso di laurea magistrale per approfondire le sue conoscenze.