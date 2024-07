Ludovica Valli annuncia il sesso del bebè in arrivo: il tenerissimo video con i figli Anastasia e Otto Edoardo

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Ludovica Valli è incinta. Diventerà mamma per la terza volta. In queste ore, ha svelato il sesso del bebè che aspetta da Gianmaria Di Gregorio. Ha deciso di farlo in un modo discreto, lontano dagli eccessi di alcuni gender reveal che collezionano like sui social. Ludovica Valli ha voluto che a dare la notizia fosse la figlia Anastasia nel modo più dolce possibile. Ludovica Valli aspetta una femminuccia.

Ludovica Valli e il video in cui svela il sesso del bebè in arrivo

Ludovica Valli è incinta. In queste ore ha pubblicato un video in cui la piccola Anastasia, nata l'8 marzo 2021, chiede al fratellino Otto Edoardo, nato il 9 febbraio del 2023, di posare la manina sul pancione insieme a lei. Poi, dice dolcemente: "Sentiamo tutti e due, Otto senti la sorella, si è mossa". E così, l'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato di aspettare una bambina. "Stiamo aspettando solo te" ha commentato. Il video è stato accolto da una valanga di like e commenti, tra cui quello di un altro ex volto della trasmissione di Maria De Filippi Giulia De Lellis, che non ha nascosto la sua commozione: "Piango". In molti, inoltre, hanno apprezzato la sua decisione di comunicare il sesso della bambina senza troppi clamori o cerimonie eccessive.

Ludovica Valli: "Ricevo aiuto in casa per non togliere tempo ai figli"

Nelle scorse settimane, Ludovica Valli ha spiegato di avere assunto una persona perché la aiuti nelle faccende domestiche. Così, può dedicarsi totalmente ai figli e al suo lavoro:

Ho imparato a chiedere aiuto così da non togliere tempo né ai miei figli, né al mio lavoro. Non cominciate a dire "Io lavoro, pulisco casa, ho 10 cani, 18 gatti, un pesce rosso e faccio tutto da sola" perché non è così. Essere ovunque e far tutto bene non si può fare se si è una persona sola…Sicuramente ci saranno dei nonni, delle tate, delle persone di fiducia… o magari avete i bambini tot ore all'asilo, a scuola. Quindi, quelle persone che vengono da voi e non aspettano altro che farvi sentire male, farvi sentire meno di loro solo perché chiedete aiuto, mandatele a quel paese.