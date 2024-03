Ludovica Valli incinta per la terza volta: “La cosa più inaspettata” Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta del terzo figlio dalle spiagge di Dubai. Nel video mostra il pancione, riempito di baci dai suoi due figli e dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ciao bimbo, ciao bimba" dice così Ludovica Valli in un video pubblicato dalle spiagge di Dubai, annunciando la sua terza gravidanza. Insieme a Gianmaria Di Gregorio aveva già avuto Anastasia, nata l'8 marzo 2021 e Otto Edoardo, nato il 9 febbraio del 2023. La famiglia si trova lì in vacanza per festeggiare il compleanno di Ludovica (che compie 27 anni), nata il 2 marzo, e probabilmente anche della piccola Anastasia. Nel filmato in cui rende nota la notizia della gravidanza, Ludovica Valli mette in primo piano il pancione, riempito di baci dai figli e dal compagno.

Ludovica Valli mamma per la terza volta: "La cosa più inaspettata"

Nel video pubblicato da Ludovica Valli sui social, i suoi due figli più piccoli e il compagno Gianmaria – con cui sta insieme da quasi 5 anni – la riempiono d'affetto. Alla domanda dell'influencer: "Chi è che arriva tra poco?" Anastasia, la primogenita, risponde prontamente: "Una sorella!" Una reazione che fa sorridere Valli: "O un fratello!". Nella descrizione del post Valli scrive: "La ‘cosa' più inaspettata di tutta la nostra vita insieme". Poco prima del video, l'influencer aveva condiviso due storia in cui annunciava che a breve avrebbe mostrato "il regalo di compleanno", aggiungendo che non vedeva l'ora di dare l'annuncio ai suoi followers.

Le reazioni delle sorelle all'annuncio

A commentare il video è stato anche Gianmaria Di Gregorio con un messaggio ironico alla compagna: "Ed anche il prossimo anno… si dormirà l’anno dopo". Tra i commenti c'è anche quello delle sorelle, Eleonora Valli e Beatrice Valli. Le due sono molto più legate tra loro ma non hanno dimenticato di farle gli auguri, lasciando un commento sotto al post e alcune emoticon a cuoricino. Tra gli amici e le amiche, invece, non si sono fatte attendere le congratulazioni di Clizia Incorvaia, Veronica Angeloni, Costanza Caracciolo e tanti altri.