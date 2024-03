Federica Pellegrini e il post partum, dalla solitudine ai cambiamenti ormonali: “Nessun altro capisce” Federica Pellegrini ha condiviso sulle sue storie di Instagram un video in cui venivano elencate le difficoltà post partum. Dal dolore nei primi giorni di allattamento fino al sentimento di solitudine, problemi che l’ex nuotatrice “firma e sottoscrive”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Cose che viviamo durante il post-partum e nessun altro potrà mai capire…" Federica Pellegrini su Instagram condivide una lista in cui vengono menzionate le difficoltà che una donna si trova ad affrontare dopo il parto. L'ex nuotatrice è diventata mamma di Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta, il 3 gennaio 2024. Non è la prima volta che Federica Pellegrini affronta il tema della maternità, in passato aveva già pubblicato stories in cui lasciava intendere che il parto non fosse stato una passeggiata.

Federica Pellegrini e le difficoltà post partum: "Firmo e sottoscrivo"

Federica Pellegrini pubblica un reel sulle sue storie Instagram in cui una mamma elencava i problemi in cui si può incorrere dopo la gravidanza e durante i primi mesi di vita di un neonato. Testimonianza che l'ex nuotatrice "firma e sottoscrive". Nel post si legge: il dolore durante i primi giorni di allattamento; l’elaborare la propria esperienza del parto, il tempo che serve per accettare i cambiamenti fisici, mentali ed emotivi; il non potere riposare per non perdere d'occhio i prorpi bambini; il sentimento di solitudine che si prova anche se in compagnia, i forti cambi ormonali; il passaggio dall’essere indipendenti al dover essere 24/7 a disposizione dei propri piccoli; il passare del tempo senza potersi prendere una pausa per assimilare ciò che si sta vivendo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori di Matilde

L'annuncio della gravidanza era arrivato con un video sui social. Nel filmato la Divina baciava il marito Matteo Giunta, mostrando la pancia sulla quale era scritto "We'll take it back (Ce lo riprenderemo)", riferendosi all'australiana O'Callaghan che le aveva strappato il record nei 200 stile libero. Ospite del videopocast di Diletta Leotta, Federica Pellegrini raccontava: "Io e Matteo cercavamo di tenere la notizia della gravidanza riservata. Lo avevamo detto solo ai nostri genitori. Però poi è arrivata l'estate, sono arrivati i bikini e la pancia a quattro mesi e mezzo cominciava a vedersi. Quindi quando sono uscite le prime indiscrezioni e si pensava che il mio record sarebbe stato battuto abbiamo deciso di girare quel video".