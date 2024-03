Federica Pellegrini rivela perché ha chiamato sua figlia Matilde Federica Pellegrini è diventata mamma da due mesi ma solo oggi ha rivelato il motivo per cui ha scelto il nome Matilde per sua figlia: ecco cosa ha dichiarato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini ha dato il via a una nuova ed emozionante fase della sua vita: il 3 gennaio 2024 è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo la piccola Matilde, figlia nata dal matrimonio con Matteo Giunta. Sui social sta documentando molti dettagli della maternità, dalla cameretta creata su misura per la bimba alle piccole difficoltà legate alla genitorialità. Nelle ultime ore la nuotatrice ha approfittato di un breve momento di relax per rispondere alle curiosità dei fan: oltre ad aver parlato del parto non propriamente tranquillo, ha anche spiegato per quale motivo né lei, né il marito hanno mai avuto dubbi sul nome scelto per la primogenita.

Perché la figlia di Federica Pellegrini si chiama Matilde

Il nome Matilde significa "potente in battaglia", "guerriera forte", dunque è una sorta di invito a essere determinati e pronti a raccogliere le sfide con caparbietà. Al di là della simbologia legata all'appellativo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno fatto questa scelta per un motivo ben preciso che potrebbe essere definito "familiare". A rivelarlo è stata la nuotatrice in persona che, alla domanda di un fan "Come hai scelto il nome della bambina?", ha risposto: "È il nome della mia bisnonna, a Matteo piaceva, quindi…Matilde". Tra i due neo-genitore non ci sarebbe stata dunque nessuna "sfida" tra i propri nomi preferiti, avrebbero trovato l'accordo con estrema facilità.

Federica Pellegrini parla del parto

Nelle Stories di Instagram Federica ha parlato anche del parto, lasciando intendere che non è stata proprio una passeggiata. In molti le hanno chiesto come fosse andata e, dopo aver risposto semplicemente "Domanda di riserva?", la campionessa ha rivelato che ha avuto un taglio cesareo in seguito a "due giorni di patimenti". Ha poi continuato definendo questa tipologia di parto una "figata" perché non si sente nulla, peccato solo che dopo arrivino i dolori legati alla ferita. Ora Federica è alle prese con l'allattamento e non ha esitato a dichiarare che la maternità è molto più intensa e faticosa rispetto a quanto pensasse.

