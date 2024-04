video suggerito

Kim Kardashian condivide con i fan una foto da bambina: è identica alla figlia Chicago L’influencer ha pubblicato uno scatto di quando aveva più o meno 5 anni rivelando la somiglianza con la figlia. Costume intero e sorriso sdentato, l’imprenditrice si lascia andare alla nostalgia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kim Kardashian

Kim Kardashian ha pubblicato uno scatto che la ritrae da bambina. I suoi fan l'hanno vista crescere, da quando poco più che ventenne è diventata la star di Keeping Up With the Kardashian, il reality che ha seguito le vicende della famiglia per quasi 15 anni, ma salvo pochi filmati trasmessi nel corso delle stagioni della serie, sono rare le immagini di lei bambina. "Kimberly", scrive sotto la foto condivisa su Instagram che la immortala in spiaggia, con un costume intero giallo mentre sorride con un sorriso sdentato. Un'immagine tenera e nostalgica, che riporta all'infanzia, in cui la celeb statunitense è lontana dal ruolo di femme fatale che si è dipinta addosso negli anni.

Kim Kardashian da bambina

Kim Kardashian è la copia della figlia Chicago

I follower non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra la star dei reality e la figlia Chicago, avuta con il rapper Kanye West. L'imprenditrice e la bambina di sei anni sono decisamente due gocce d'acqua e i commenti sotto l'immagine dicono tutti la stessa cosa. "Chi è decisamente la tua gemella, per un momento ho pensato fosse lei", e ancora "Chi è la tua mini me", oppure "Somigli così tanto a Chicago". Da questo scatto si può dire come la bellezza abbia caratterizzato Kim Kardashian sin da bambina e come i suoi tratti non siano cambiati poi così tanto. Si riconosce subito la Kim di oggi in quella di ieri, nei folti capelli bruni, nel taglio degli occhi e nei colori, l'influencer è rimasta la stessa.