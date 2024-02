Il ritorno delle Bratz: Kim Kardashian e il tema per la festa di compleanno della figlia Chicago La bambina ha compiuto 4 anni e la star dei reality ha organizzato un party dedicato alla bambola rivale di Barbie. Dai palloncini agli abiti scelti, è tutto rosa nella casa della fondatrice di Smiks. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kim Kardashian e Chicago West

Kim Kardashian organizza una festa di compleanno spettacolare per la figlia Chicago. La terzogenita che la star dei reality americana ha avuto con l'ex marito, il cantante Kanye West ha compiuto 6 anni e per celebrare questo momento ha voluto organizzarle un party molto speciale. Ricorrenze e grandi occasioni sono una cosa seria in casa Kardashian, soprattuto quelle che permettono di inventarsi look e travestimenti bizzarri: ad Halloween la fondatrice di Sikms (una realtà da 4 miliardi di dollari) ha fatto coppia con la figlia maggiore North vestendo i panni delle protagoniste di Clueless (Ragazze di Beverly Hills). Dopo la festa per i 4 anni più piccolo Psalm, dedicata al mondo dei vigili del fuoco, con tanto di caserma dei pompieri a misura di bambino, per Chicago Kim Kardashian un party a tema Bratz, l'iconica bambola dei primi anni Duemila che ha provato (senza troppo successo) a detronizzare Barbie.

Un momento della festa di compleanno di Chicago West

La festa a tema Bratz di Chicago West

Kim Kardashian ha documentato sui social i dettagli del party ospitato nella sua villa di Los Angeles. Il salone è stato riempito di palloncini in diverse tonalità di rosa e di sfere giganti e specchiate di colore fucsia. Al centro della stanza è stata allestita una pedana che simulava la passerella di una sfilata, con tanto di puff rosa ai lati e un arco con la scritta "Chicago", negli stessi caratteri della tipica scritta "Bratz". Dj-set a forma di stereo gigante, cartonati delle bambole sparsi per tutta la casa e relle con cambi d'abito, tutti con cartellino "Chi season 6" (Chicago stagione 6).

Un momento della festa di compleanno di Chicago West

La foto di famiglia: i look di Kim e i figli

A completare la carrellata di immagini condivise dalla regina delle influencer il ritratto di famiglia. Kim Kardashian ha pubblicato uno scatto che la immortala assieme ai 4 figli: North (10 anni), Saint (8 anni), Psalm (4 anni) e la festeggiata. Chicago, che somiglia in maniera impressionante alla madre da bambina, era ovviamente la reginetta della festa è ha sfoggiato un vestito rosa chiaro decorato da inserti in pelo sulle maniche e sull'orlo. A rendere l'outfit ancora più da Bratz gli stivaletti texani fucsia metallizzati e una borsetta a forma di cuore. Look total pink anche per North che ha indossato una maxi cappotto fluffy abbinata a un paio di ciabatte Yeezy (disegnate dal padre). Abiti molto più sportivi per i due maschietti, il più piccolo ha indossato una maglia da basket mentre il più grande maglietta e pantaloncini neri.

Kim Kardashian con i figli