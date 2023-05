Kim Kardashian, la festa per i 4 anni di Psalm è a tema pompieri: mamma e figlio vestono coordinati Psalm West, il terzo figlio di Kim Kardashian e Kanye West, ha compiuto 4 anni e la mamma gli ha regalato una maxi festa a tema pompieri: ecco le adorabili foto del party spettacolare.

A cura di Valeria Paglionico

I Kardashian fanno le cose in grande quando si parla di festeggiamenti e non solo perché sanno che le immagini finiranno in tv con il reality dedicato alla loro famiglia, amano lo sfarzo e i dettagli spettacolari, soprattutto quando a beneficiarne sono i piccoli di casa. Non sorprende, dunque, che per i 4 anni di Psalm West, il quarto figlio di Kim Kardashian e Kanye West, sia stato organizzato un maxi party. Il tema scelto per lui? Vigili del fuoco americani (con tanto di caserma a misura bambino). La mamma del bimbo ha documentato tutto sui social con estremo orgoglio, non esitando a fotografarsi con un originale look coordinato al suo.

Il party a tema di Psalm West

Il 9 maggio è stata una giornata speciale per Kim Kardashian: il suo terzo figlio Psalm ha compiuto 4 anni e in regalo ha ricevuto un maxi party nell'enorme giardino di casa. Se per Chicago si era puntato tutto su Hello Kitty per gli addobbi della festa, per lui è stato scelto il tema pompieri (forse perché sogna di diventare uno di loro da grande).

La festa per Psalm West

Ogni dettaglio è stato curato con estrema cura: c'erano dolcetti a forma di furgone, borracce-estintori, gonfiabili a forma di vigili del fuoco e addirittura la riproduzione di una caserma in formato mini. Non sorprende, dunque, che ogni invitato abbia ricevuto un vero e proprio kit "di sopravvivenza" con stivali, divisa, cappello anti-infortunistica e borsetta con tutto il necessario per un salvataggio di emergenza.

La festa a tema pompieri

I look a tema di Kim e Psalm

Cosa ha indossato Psalm per la sua festa di compleanno? Naturalmente ha rispettato il tema e si è vestito da pompiere con la classica divisa marrone con le righe fluo e catarifrangenti su maniche e busto. La cosa che forse nessuno si aspettava è che anche mamma Kim ha scelto un outfit coordinato al suo con la stessa giacca da vigile del fuoco.

Psalm e gli amici vestiti da pompieri

L'ha però portata come un soprabito, rivelando un paio di jeans chiari oversize e una canotta bianca scollata. La chicca dell'outfit? La collana con la scritta "Kim" tempestata di diamanti, accessorio a cui pare non riesca più a rinunciare. Quante sono le mamme che sognano di organizzare un party simile per il proprio figlio?