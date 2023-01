I 5 anni di Chicago: mamma Kim Kardashian organizza un party total pink a tema Hello Kitty Chicago West, la terza figlia di Kim Kardashian, ha compiuto 5 anni e come regalo ha ricevuto un party a tema Hello Kitty: ecco le spettacolari foto della festa organizzata dalla mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian usa regolarmente i social per documentare i suoi impegni quotidiani, dai progetti professionali alle dolci serate trascorse con i figli, e non esita a condividere foto e Stories anche in versione casalinga. L'ultimo weekend lo ha dedicato proprio alla piccola Chicago, la terza figlia nata dal matrimonio ormai finito con Kanye West. La piccola ha compiuto 5 anni e come regalo ha ricevuto un party da sogno a tema Hello Kitty. La mamma ha organizzato la festa nella sua enorme villa a Hidden Hills, decorandola con festoni, palloncini e addobbi total pink. Sebbene non ci fosse l'ombra del papà rapper, la festa è stata lo stesso spettacolare.

Il party per i 5 anni di Chicago West

Kim Kardashian ha organizzato alla figlia Chicago una maxi festa a tema Hello Kitty per festeggiare il suo quinto compleanno. Per l'occasione ha stravolto alcune camere della sua enorme villa, decorandole con parati e tappeti rosa, sculture di palloncini in tinta e gadget con su stampato il viso dell'iconico gattino giapponese, dalle tazze ai porta caramelle, fino ad arrivare al tostapane.

I gadget a tema Hello Kitty

Al centro del salotto, inoltre, è stato installato un gonfiabile con tanto di scivolo e palline, mentre in uno degli angoli è stato realizzato un "artistic corner" con pennelli, tempere e acquerelli (sempre di Hello Kitty). Non è mancato il deejay, che ha accompagnato gli ospiti per tutto il pomeriggio. Il risultato? Sembrava di essere stati catapultati in un cartone giapponese.

La torta di Chicago

Il look a tema di Kim Kardashian

Naturalmente non potevano mancare gli outfit a tema. La festeggiata Chicago ha rispettato il mood del party vestendosi di rosa: ha abbinato il minidress alle maxi treccine come quelle della sorella North. Mamma Kim, invece, ha preferito qualcosa di più "sobrio", ovvero un paio di jeans strappati a vita alta e delle scarpe coordinate in total denim. La vera chicca del suo look? La t-shirt nera decorata sul petto con la scritta "I love you Chicago". Insomma, la Kardashian non ha lasciato nulla al caso: pur di rendere felice la sua terzogenita non ha badato a spese e ha stravolto gli interni della villa in California. Quante sono le bambine che per il compleanno sognano un party tanto spettacolare?