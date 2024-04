video suggerito

Aurora Ramazzotti, la foto di famiglia per il primo compleanno del figlio Cesare Aurora Ramazzotti ha trascorso la Pasqua insieme al fidanzato Goffredo Cerza e al figlio Cesare, che ha compiuto un anno pochi giorni fa: un momento di relax per festeggiare il compleanno del piccolo, con una tenera foto di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il loro figlio Cesare

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza si sono concessi un weekend di Pasqua in famiglia anche per festeggiare il figlio Cesare. Il piccolo, che ha compiuto un anno lo scorso 30 marzo, è al centro dei pensieri dei neogenitori, che gli hanno dedicato anche un video emozionante per il suo primo anno di vita. Per festeggiare il compleanno, niente feste o eventi: solo qualche giorno di relax in famiglia per un'occasione così simbolica e importante. La coppia si è recata appena fuori Milano, in uno dei resort più amati dalle star, dove si sono scattati anche una splendida foto di famiglia.

Aurora Ramazzotti, il look preppy per la foto di famiglia

Cardigan nero, minigonna a pieghe abbinata e camicia: Aurora Ramazzotti sceglie un look bianco e nero dal sapore preppy per la Pasquetta in famiglia. Le calze velate completavano il look ideale per una Pasqua piovosa e perfettamente in palette con il suo nuovo colore di capelli. Quest'anno le vacanze di Pasqua sono state ancora più speciali, visto che coincidevano con il primo compleanno di Cesare, il figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza. La famiglia ha passato del tempo insieme all'Albereta Relais & Chateâux in Franciacorta, un posto speciale a pochi passi da Milano, dove sia Ramazzotti che la madre, Michelle Hunziker, amano trascorrere giornate rilassanti in mezzo alla natura. Il resort, inoltre, è amatissimo dalle celebrities come Belén Rodriguez, Chiara Ferragni e Fedez.

La foto di famiglia di Aurora Ramazzotti

Dopo il pranzo di Pasquetta la famiglia si è fatta scattare due fotografie per ricordare questo momento insieme: se Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno optato per due look casual ma piuttosto formali, il piccolo Cesare indossava un'adorabile salopette in jeans, con una camicia bianca e dei calzettoni verde salvia. Accanto al post, l'influencer ha voluto aggiungere anche una didascalia in tema, sia per la Pasqua che per il compleanno del figlio: "Il nostro ovetto di Pasqua". Una Pasqua con doppi festeggiamenti ma tutta all'insegna della famiglia.

Leggi anche Aurora Ramazzotti e la prima uscita con Cesare: pile e occhiali bianchi per la Pasqua in famiglia

La famiglia in vacanza all'Albereta