Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, look coordinati per la gita di famiglia con Cesare Aurora Ramazzotti ha trascorso una domenica nel verde insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare, in un agriturismo amatissimo dalle star. Per la gita nella natura, la coppia si è.

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti è tornata da Parigi, dove si era recata per partecipare a un evento della Fashion Week. L'influencer e il compagno Goffredo Cerza hanno approfittato del weekend per fare una piccola gita a pochi passi da Milano. Con loro c'era anche il figlio Cesare, che il 30 marzo compirà un anno. La famiglia, più unita che mai, ha trascorso una domenica nel verde, in un agriturismo a pochi chilometri da Milano, amatissimo anche dai Ferragnez. Nella foto postata sui social, ai fan della coppia non è sfuggito il look (involontariamente) coordinato dei due.

Aurora Ramazzotti, jeans e sneakers bianche a Ferdy Wild

Aurora Ramazzotti è raggiante nelle foto condivise su Instagram, dopo una domenica in mezzo alla natura con il fidanzato e il figlio Cesare. La famiglia si è recata al Ferdy Wild, un agriturismo a Lenna, in provincia di Bergamo, dove passare del tempo immersi nel verde e circondati dagli animali, spesso frequentato anche dalla madre Michelle Hunziker. Tra le varie esperienze offerte questo piccolo paradiso, c'è anche la possibilità per i piccoli di cavalcare i pony, proprio come ha fatto Cesare, accompagnato dalla madre.

La famiglia a Ferdy Wild

Tra un'esperienza e l'altra, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono scattati anche una foto davanti ai prati verdi del Ferdy Wild. Non è passato inosservato il fatto di aver indossato lo stesso outfit, anche se con qualche piccola variazione. Sia l'influencer che il fidanzato indossano jeans Levi's e un paio di sneakers Nike bianche, modello Air Jordan. Entrambi hanno optato per i colori scuri anche nella parte superiore: Cerza ha sfoggiato un dolcevita blu in lana, mentre Ramazzotti una semplice maglia a maniche lunghe nera. In mezzo al loro nella foto, anche il piccolo Cesare per un ritratto di famiglia dolcissimo.

La storia di Aurora Ramazzotti con Cesare sul pony