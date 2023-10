Il posto felice dei Ferragnez: dove si trova l’agriturismo per la gita di famiglia Chiara Ferragni ha portato i figli in un agriturismo del bergamasco, un luogo immerso nel verde a contatto con la natura e gli animali.

A cura di Giusy Dente

I piccoli Leone e Vittoria hanno certamente vissuto giorni tristi, quando il loro papà era in ospedale. Fedez è stato ricoverato d'urgenza e Chiara Ferragni, che era a Parigi per lavoro, ha fatto immediatamente rientro a Milano. Ora il rapper sta bene ed è tornato a casa, dalla sua famiglia. L'imprenditrice, passata la bufera, è tornata sui social: ha ringraziato i suoi fan e ha dedicato un messaggio speciale ai suoi figli, che per lei sono stati una terapia nel momento buio: "la mia dose di spensieratezza" li ha definiti. Per tornare alla normalità e per farli felici, l'influencer ha portato i piccoli in un luogo speciale.

La gita dei Ferragnez

Chiara Ferragni ha portato Leone e Vittoria in un luogo speciale, per una gita di famiglia: con loro anche Francesca Ferragni e suo figlio, il piccolo Edoardo. Per trascorrere un venerdì pomeriggio diverso, in compagnia, hanno scelto un posto all'aria aperta, immerso nel verde, a contatto con gli animali. I Ferragnez amano questi posti, dove ricaricare le energie e trascorrere momenti di spensieratezza e serenità. Sono fan dei campi di zucche e frequentano appena possibile campagne, parchi, fattorie amatissimi soprattutto dai più piccoli. Stavolta la scelta è caduta su un agriturismo dove è stata anche Michelle Hunziker.

Dove si trova Ferdy Wild

Ferdy Wild è un agriturismo di Lenna (provincia di Bergamo) perfetto per tutta la famiglia. È nato nel 1989 con Ferdy e Cinzia. Offre ai suoi ospiti diverse tipologie di esperienze, tutte a contatto col verde, con la natura, gli animali e i prodotti del posto (formaggi, carne da allevamenti rispettosi, latte, vino). Si può soggiornare o fermarsi solo per qualche ora, c'è la spa per chi cerca il relax assoluto, si possono ovviamente fare degustazioni e anche lezioni di equitazione.

I cavalli sono le mascotte del posto e pare che Leone e Vittoria abbiano particolarmente apprezzato la loro presenza, visto che si sono cimentati cavalcando. "Il nostro posto felice": così lo ha definito Chiara Ferragni, condividendo con fan e follower qualche istantanea dei momenti in agriturismo.