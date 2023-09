“Fedez ricoverato in ospedale”, ecco perché Chiara Ferragni è rientrata a Milano da Parigi Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Lo comunica il Corriere della Sera.

A cura di Daniela Seclì

Fedez è in ospedale. Il Corriere della Sera fa sapere che l'artista è stato ricoverato: "È stato sottoposto ad alcuni accertamenti". Nelle ultime ore, il ritorno improvviso a Milano di Chiara Ferragni, aveva destato preoccupazione nei fan della coppia. L'imprenditrice si trovava a Parigi, quando ha preso un aereo per rientrare subito in Italia.

Fedez ricoverato, Chiara Ferragni torna in Italia

Alcune ore fa, Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha fatto sapere di essere su un aereo e di stare tornando in Italia. L'imprenditrice si trovava a Parigi. Con lei l'amica Chiara Biasi. Nello scatto, Biasi le teneva la mano, quasi a volerla rassicurare. E Ferragni ha espresso la sua riconoscenza nei confronti dell'amica: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”. Una volta rientrata in Italia, la trentaseienne ha pubblicato un paio di scatti che la ritraevano con i figli Leone e Vittoria. Poi, nelle ultime 19 ore è calato il silenzio.

Le parole di Mr. Marra e il silenzio di Fedez

Intanto, Mr. Marra – amico di Fedez che con lui conduce anche il podcast Muschio Selvaggio – durante una live su Twitch ha fatto una richiesta particolare: "Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro". A suggerire che l'emergenza a cui si riferiva Chiara Ferragni fosse legata a Fedez, anche il silenzio di quest'ultimo, che non pubblica contenuti su Instagram da ore. Il Corriere della Sera ha fatto sapere: "Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma al momento la coppia mantiene il silenzio sui social". Dunque, saranno poi Chiara Ferragni e Fedez – se lo riterranno opportuno – a spiegare cosa sta succedendo.