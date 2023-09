Chiara Ferragni rientra da Parigi per un’emergenza, Mr Marra: “Un abbraccio a Fedez” Che cosa sta accadendo a Fedez e Chiara Ferragni? La regina delle influencer è rientrata di corsa da Parigi a causa di un’emergenza, accompagnata dall’amica Chiara Biasi. E Mr Marra, in una diretta su Twitch, ha chiesto di “mandare un abbraccio a Fedez”.

A cura di Stefania Rocco

Che cosa sta accadendo a Fedez e Chiara Ferragni? Sui social la notizia ha già cominciato a circolare con una certa insistenza. La regina delle influencer è rientrata di corsa da Parigi accompagnata dall’amica Chiara Biasi a causa di un’emergenza. Era stata lei stessa a raccontarlo nelle sue Instagram stories, mostrando uno scatto realizzato in aereo della sua mano intrecciata a quella di Chiara. “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”, ha scritto Chiara nella didascalia della foto scattata in aereo insieme a Biasi.

Chiara Ferragni e Chiara Biasi in aereo per rientrare in Italia

Mr Marra ai fa: “Mandate un abbraccio a Fedez”

A lasciare intendere che l’emergenza in questione riguardasse il marito Fedez è stato Mr. Marra che in una live su Twitch si è rivolto ai fan chiedendo loro di mandare un abbraccio a Fedez. “E non dico altro”, ha aggiunto, alimentando la preoccupazione generata dall’improvvisa partenza di Chiara. Il fatto che il messaggio di Fedez e l’emergenza raccontata da Ferragni siano arrivate a poca distanza l’una dall’altra chiarisce che il programma in questione riguarderebbe proprio l’artista e coach di X Factor.

Il silenzio social di Fedez

Intanto, Federico tace. L’artista, diversamente dal solito, non pubblica da ore contenuti sul suo profilo Instagram. Nemmeno la moglie Chiara è tornata sulla questione. Rientrata a Milano, si è limitata a condividere due foto scattate insieme ai figli Leone e Vittoria. Nulla che chiarisse quali fossero i motivi che l’hanno spinta a rientrare in fretta e furia da Parigi. Nemmeno Chiara Biasi, l’amica che ha accompagnato Ferragni, ha aggiunto ulteriori indiscrezioni. Tacciono anche i familiari dei “Ferragnez”. L’intero nucleo familiare dei due sembrerebbe essersi chiuso a riccio. Intanto, cresce la preoccupazione dei fan. Sono decine quelli intervenuti sui social per chiedere aggiornamenti a Chiara e Federico. Aggiornamenti che non sono arrivati ma che, con ogni probabilità, saranno resi disponibili appena la coppia si sentirà pronta a condividere i motivi che hanno generato tanta preoccupazione.