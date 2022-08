Michelle Hunziker è country per la gita in campagna: abbina l’abito hippie ai camperos colorati Michelle Hunziker è finita al centro del gossip per la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti ma, piuttosto che confermare o smentire la notizia, ha passato la giornata in agriturismo lontana dai riflettori. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look country?

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si parla molto di Michelle Hunziker a causa della presunta gravidanza della prima figlia Aurora Ramazzotti. Al momento, però, nessuna delle due ha confermato o smentito la notizia, anzi, la conduttrice svizzera ha pensato bene di passare la giornata di ieri lontana dagli eventi mondani e dai riflettori. Ha visitato un agriturismo nel bergamasco e, tra passeggiate nel verde, giochi con le caprette e piatti gustosi, ha dimenticato ogni tipo di gossip. Per una esperienza tanto wild non poteva che cambiare stile: ha detto addio ad abiti bon-ton e sensuali e ha lasciato spazio a un outfit campestre ma allo stesso tempo super trendy.

Il maxi abito di Michelle Hunziker

Dimenticate Michelle Hunziker in tailleur, tubini strizzati e crop top sensuali, per la giornata trascorsa all'agriturismo Ferdy Wild ha pensato bene di puntare tutto su uno stile country. Certo, non ha rinunciato ai dettagli trendy, ma rispetto a quando va a lavoro in pantaloni e mocassini la differenza è evidente. Ha indossato un maxi abito bianco e bordeaux, un modello decorato all-over con una intricata stampa geometrica, caratterizzato da maniche a palloncino, profondo scollo a V e una gonna lunga fino ai piedi. Per completare il tutto ha scelto una collana col ciondolo a cuore e ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon realizzato con lo scrunchie anni '90.

Michelle Hunziker in versione country

Michelle Hunziker segue il trend dei camperos

A fare la differenza nell'outfit di Michelle Hunziker sono state le calzature: niente tacchi, zeppe o sandali raso terra, per la giornata in campagna non poteva che sfoggiare un paio di camperos. Per la precisione ha scelto un modello in cuoio color tabacco ma con le stampe laterali variopinte, ovvero in rosso, giallo e bianco. Li ha messi in mostra in uno degli scatti realizzati al fianco di una capra: si è seduta sul prato e si è alzata la gonna, così da rivelare le gambe e le scarpe. Gli stivali in stile western sono tra i must have dell'autunno e la Hunziker sembra saperlo bene: in quanti sceglieranno una variante colorata come quella sfoggiata da lei?