Michelle Hunziker a Disneyland con i figli: il tubino nero è da vera parigina chic Michelle Hunziker ha fatto una sorpresa alle figlie Sole e Celeste portandole a Disneyland Paris, dove ha sfoggiando un outfit che non passa mai di moda.

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze non sono ancora finite per Michelle Hunziker. Dopo essersi goduta il mare della Sardegna, la conduttrice ha deciso di regalare una sorpresa alle figlie Sole e Celeste: un fine settimana a Disneyland. Il viaggio a Parigi è stato una sorpresa per le bambine, che hanno potuto sognare a occhi aperti tra castelli e tazzine rotanti. Dopo una giornata di giochi spensierati Michelle Hunziker ha cambiato stile per la cena, trasformandosi in una vera parigina chic!

Michelle Hunziker con il tubino nero

Durante il giorno Michelle Hunziker si è goduta le attrazioni del parco a tema con una semplice t-shirt bianca, fresca e casual, ma per la sera ha scelto un outfit decisamente più glamour. Cosa c'è di più elegante di un tubino nero, il vestito intramontabile per definizione? Michelle Hunziker non ha dubbi: per la cena a Parigi sceglie un petit robe noir al ginocchio, con una delicata scollatura a barca e le maniche corte, impreziosito da una cintura sottile sul punto vita. Per completare il look ha scelto una pochette nera e un paio di pump lucide.

Michelle Hunziker rilancia il foulard

La conduttrice televisiva ha poi raccolto i capelli in uno chignon con la riga centrale, completando il look bon ton. Anche nell'outfit più semplice sono i dettagli a fare la differenza: Michelle Hunziker ha rinunciato ai gioielli troppo vistosi per allacciare un foulard al collo, un tocco da vera diva anni Cinquanta. Quest'estate abbiamo visto il grande ritorno dei foulard: intrecciati tra i capelli, come fa Beatrice Borromeo, o indossati al posto di un top. I foulard ci faranno compagnia anche nei look di fine estate: più leggeri di una sciarpa, più chic di una bandana, aggiungono un tocco di charme a ogni look. Vedere Michelle Hunziker in versione "parisienne" per credere.