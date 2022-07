Beatrice Borromeo alle sfilate di Parigi: è una diva in bianco col foulard tra i capelli Beatrice Borromeo è stata tra gli ospiti speciali della sfilata Haute Couture di Dior e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza. In bianco e col foulard tra i capelli ha dimostrato di essere una diva indiscussa.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Parigi si sta svolgendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e ogni giorno sono molte le Maison che presentano le loro collezioni di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2022-23. Tra gli show più attesi non poteva che esserci quello di Dior, che in passerella ha proposto una insolita linea dallo stile rigoroso e monacale. Il front-row della sfilata è stato preso d'assalto dalle star, da Chiara Ferragni a Naomi Watts, fino ad arrivare a Elle Macpherson, anche se ad attirare tutti i riflettori è stata Beatrice Borromeo. La monegasca ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una principessa nata, apparendo chic e bon-ton in bianco e con un foulard griffato tra i capelli.

Il look total white di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo è un'indiscussa icona fashion e e non poteva mancare alle sfilate di Alta Moda di Parigi. Da sempre condivide un rapporto speciale e profondo con Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior, ed è proprio per questo che era tra gli invitati della sfilata A/I 2022-23. La moglie di Pierre Casiraghi ha portato una ventata di freschezza all'evento con un adorabile look total white. Ha infatti sfoggiato un abito alla caviglia con delle decorazioni floreali tono su tono, un modello firmato Dior con la gonna ampia, l'orlo di pizzo e il corpino-chemisier. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe dalla raffinatezza senza tempo: un paio di décolleté nude col tacco alto.

Beatrice Borromeo in Dior

Beatrice Borromeo lancia il trend del raccolto col foulard

La principessa monegasca ha poi aggiunto un tocco sbarazzino all'outfit bianco con una borsetta di paglia (sempre di Dior) con gli interni in seta decorati con l'iconica stampa Oblique (prezzo 4.700 euro). Ha poi tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto bon-ton ma la cosa particolare è che ha arricchito l'acconciatura con un foulard logato, così da trasformarsi in una vera e propria diva hollywoodiana. Insomma, Beatrice è riuscita a rendere glamour anche un outfit minimal e all'apparenza rigoroso: in quante prenderanno ispirazione dal suo stile durante l'estate? L'unica cosa certa è che il foulard tra i capelli è destinato a diventare un must.

Leggi anche Tina Kunakey stravolge le regole a Parigi: alle sfilate Haute Couture senza trucco e con la coda