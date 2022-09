Tommy Hilfiger torna alla New York Fashion Week: Lila Moss sfila sotto lo sguardo di mamma Kate Lila Moss ha debuttato sulla passerella di Tommy Hilfiger alla New York Fashion Week, incoraggiata dalla mamma Kate Moss in prima fila.

Dopo due anni di assenza in calendario, l’11 settembre Tommy Hilfiger è tornato alla New York Fashion Week: ha presentato la sua collezione Autunno 2022 in versione "see now, buy now", sfidando i temporali di fine estate: le tante star accorse al teatro Skyline Drive-In di Brooklyn si sono dovute riparare sotto poncho e ombrelli. Sfilata bagnata, sì, ma storica per diverse ragioni: Tommy Hilfiger ha presentato contemporaneamente la linea con un evento virtuale nel metaverso e ha ridefinito lo stile preppy che lo contraddistingue in una versione più colorata, inclusiva e audace. Tantissime le star in passerella, da Julia Fox a Ashley Graham (tornata in passerella dopo il parto gemellare) fino a Lila Moss, incoraggiata dalla mamma Kate in prima fila.

La collezione Tommy Factory New York Fall 2022

Lo stile college tanto caro a Tommy Hilfiger si arricchisce di nuovi colori e accenni bondage nella collezione Tommy Factory, presentata alla New York Fashion Week e subito disponibile per l'acquisto. Il nome, Factory, è un chiaro omaggio all'arte di Andy Warhol e al fermento culturale che animava New York alla fine degli Sessanta. Righe colorate maxi, stivali cuissard, cappotti monogram sfilano in passerella, alternandosi con kilt e varsity jack. Durante lo show sono spuntati anche guanti in pelle, catsuit e frustini: durante la sfilata è stata presentata anche la collaborazione con lo stilista inglese Richard Quinn, famoso per le sperimentazioni dal gusto fetish.

Tommy Factory Fall 2022

Lila Moss sfila alla New York Fashion Week

Sulla passerella (bagnata)di Tommy Hilfiger era presente anche la diciannovenne Lila Moss, figlia della top model britannica Kate Moss. Mentre la madre si è lanciata nell'imprenditoria con un suo marchio di bellezza, la figlia conquista passerelle e copertine: è tra le star del nuovo calendario Pirelli 2023.

Lila Moss sfila per Tommy Hilfiger

Sulla passerella di Tommy Factory indossava un abito a righe, come una maxi maglia, mentre in prima fila la madre Kate applaudiva orgogliosa indossando una maxi camicia in denim e maxi cuissard. Buon sangue, insomma, non mente.