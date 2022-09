Ashley Graham torna in passerella dopo il parto dei gemelli: sfila in minidress e cuissardes Ashley Graham è tornata in passerella dopo aver partorito i suoi due figli gemelli lo scorso gennaio, lo ha fatto durante la New York Fashion Week. Ieri ha infatti sfilato per Tommy Hilfiger, sorprendendo il pubblico in minidress e cuissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la New York Fashion Week, evento tornato completamente in presenza dopo gli ultimi 2 anni di pandemia. A dare il via alle danze nel weekend era stata la Maison Fendi con una collezione che ha celebrato i 25 anni dell'iconica borsa Baguette, mentre ieri sera è stato il turno di Tommy Hilfiger. La griffe americana ha lanciato il suo nuovo monogramma in passerella, facendo sfilare diversi volti noti della moda, da Lila Moss ad Ashley Graham. Per quest'ultima è stat un appuntamento davvero speciale, visto che era la prima volta che calcava il catwalk dopo la nascita dei suoi due gemelli.

Il look di Ashley Graham in passerella

Ashley Graham è diventata mamma per la seconda volta a inizio gennaio: ha messo al mondo i due gemelli Roman e Malachi, rimanendo a lungo lontana dai riflettori. Ora, però, è tornata a lavorare a pieno ritmo e, dopo aver calcato un red carpet internazionale molto ambito (con tanto di pancia in mostra), ora ha ricominciato a sfilare. Sulla passerella i Tommy Hilfiger è apparsa splendida con uno dei look della collezione Fall 2022. Minidress in maglia a righe colorate, guanti di pelle verdi, collant logati e maxi cuissardes alti fino alla coscia (il modello must del momento): nessuno direbbe mai che fino a qualche mese fa la modella era alle prese con una gravidanza gemellare.

Ashley Graham sfila per Tommy Hilfiger

La collezione Tommy Factory Fall 2022

Tommy Hilfiger è tra le Maison che hanno preso parte alla New York Fashion Week, ieri sera ha presentato la collezione prêt-à-porter per l'Autunno 2022, la Tommy Factory New York. Capi a righe colorate, piumini maxi, completi oversize, body portati semplicemente con i collant logati, accessori di pelle e volumi extra: a spiccare in tutti i capi della linea è il nuovo monogramma della griffe lanciato proprio sulla passerella newyorkese. Si tratta di un logo creato in collaborazione con il grafico britannico Fergus Purcell, caratterizzato dalle iniziali T e H incrociate e stampate all-over su molti dei tessuti scelti.