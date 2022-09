I cuissard sono gli stivali di tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23: come sceglierli e abbinarli Le passerelle non hanno dubbi: i cuissard sono le scarpe must dell’autunno e ci faranno compagnia per tutto l’inverno. Una guida pratica agli abbinamenti di tendenza per il giorno e per la sera.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Bottega Veneta, Moschino, Roberto Cavalli

Alti, anzi, altissimi: i cuissard tornano ad affascinare la moda. Qualcuno dirà che non se n'erano mai andati, ma mai come questo inverno le passerelle hanno proposto un'esplosione di stivali cuissard in versione estreme: metallizzati, effetto coccodrillo, intrecciati, colorati, lucidi o scamosciati. Gli stivali alla coscia, con il tacco alto o flat, sono tra le scarpe di tendenza dell'inverno 2022-23. Difficili da indossare? Solo all'apparenza: una guida agli abbinamenti cool&easy per il giorno e per la sera, seguendo le tendenze delle sfilate.

I cuissard tornano sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

I cuissard, o go-go dolls, sono uno dei feticci della moda: dagli anni Sessanta in poi tornano ciclicamente nella moda come simbolo di seduzione e di potere. Fasciano le gambe e impongono il passo a moderne spadaccine: oggi la moda esplora il lato fetish e ripropone i cuissard come simbolo di empowerment in versioni estremizzate, altissime e con tacchi alti. Alberta Ferretti rilancia il modello più classico, in pelle nera e affusolato, ma la tendenza è metallizzata: argento, verde bosco, color bronzo.

I cuissard neri di Alberta Ferretti

Bottega Veneta ne fa il pilastro della collezione, sfoggiandoli in mille varianti: argento, verde sottobosco, lucidi o con l'iconico intreccio. Elie Saab invece accentua il lato "bondage" dei cuissard proponendoli in colori pop, come il magenta, abbinati a abiti floreali bon-ton.

I cuissard colorati di Elie Saab

Insomma: chi più ne ha più ne metta. In ecopelle o scamosciati, come quelli proposti da Brandon Maxwell, con il tacco alto o rasoterra, come quelli firmati Chanel che reinterpretano i classici stivali da pioggia in versione maxi.

I cuissard scamosciati di Brandon Maxwell

Come abbinare i cuissard per la moda autunno 2022

Le passerelle non hanno dubbi: i cuissard sono le scarpe must dell'inverno. Se la scelta è illimitata, gli abbinamenti invece sono un po' più complessi. La regola d'oro, di base, è sempre quella: rispettare l'equilibrio delle proporzioni. Stivali alti? Orlo mini. I cuissard sono perfetti sotto minigonne e abiti corti, a balze o romantici, per giocare sui contrasti. L'alternativa cozy? Un maxipull di lana indossato come un vestito.

I cuissard scamosciati di Genny

Di sera i cuissard sono perfetti per sfoggiare uno dei trend più audaci della stagione: i catsuit, le tutine aderenti effetto seconda pelle. In questo caso meglio completare con un blazer boxy oversize per evitare l'effetto "cosplay" di Catwoman. In ogni caso, quest'anno l'effetto "gatto con gli stivali" è più glamour che mai!