Scarpe di moda per l’autunno 2022: dagli stivali alle zeppe, i modelli di tendenza Dagli anfibi alle mary jane con il plateau, passando per gli intramontabili stivali (in nuove sfumature di tendenza): le scarpe per l’Autunno/Inverno 2022-23 sono qui per farci sognare.

A cura di Beatrice Manca

scarpe Bottega Veneta

C'è chi deve ancora partire e chi è già rientrato dalle vacanze: in entrambi i casi, le giornate pigre di fine agosto sono l'occasione ideale per pianificare i look autunnali. Per molti infatti è l'arrivo di settembre è il momento dell'anno in cui si inaugura un nuovo capitolo: nuovo taglio di capelli, nuove abitudine e nuovi look. Da dove partire? Sicuramente dalle scarpe: una guida ai modelli per il rientro al lavoro (e oltre) e agli abbinamenti di tendenza visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23.

Le mary jane in versione maxi

Quest'estate ci siamo innamorati dei sandali alti con il platform, la variante più comoda ai tacchi per acquistare qualche centimetro in più. La tendenza ci farà compagnia anche in inverno, grazie alle mary jane con cinturino e plateau viste sulle passerelle di Bottega Veneta, Versace e Elie Saab.

Le mary jane di Versace

Le scarpe con la zeppa sottile

Se pensate che le scarpe con la zeppa siano una tendenza solo estiva, le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 vi faranno ricredere. All'arrivo del freddo le zeppe accompagnano stivali e décolléte in una versione così sottile che, viste da dietro, sembreranno tacchi a spillo!

Le zeppe sottili di Bottega Veneta

I cuissardes

Alti, altissimi: gli stivali sopra la coscia sono tornati di moda. Sensuali e avvolgenti, i cuissardes si possono portare anche di giorno ma "sdrammatizzati" sotto blazer o maglioni oversize indossati come abiti. Di sera invece spuntano da miniabiti trasparenti o dallo spacco di abiti sottoveste.

I cuissardes di Isabel Marant

Gli stivali metallic

Inverno, nel mondo della moda, fa rima con stivali. I più originali arrivano dal futuro, nelle sfumature metallizzate dell'argento, lucidi o con miniborchie cangianti. L'accessorio perfetto per una serata fuori o una notte in discoteca, già in lista per i look di Capodanno!

Gli stivali argento di Prada

Gli anfibi

Un grande classico che non conosce stagioni né età: sono tornati in passerella gli anfibi con i lacci e la suola a carrarmato. Perfetti per i primi temporali autunnali, si portano con l'abito floreale romantico o sotto alla gonna plissé, magari abbinati alla giacca di pelle.

Gli anfibi di Dior

Le galosce

L'autunno è la stagione dei temporali: la soluzione anti pioggia più chic sono le galosce. Altro che stivaloni da campagna: i modelli di tendenza sono in delicati colori pastello o in versione griffata, da portare con i collant colorati.

Le galosce di Chanel

Gli stivali tabacco

Gli stivali non possono mancare nel guardaroba invernale: sono eleganti, pratici e riparano dal freddo. Se però il classico nero non vi convince, provate con il color tabacco: è caldo e versatile, si abbina perfettamente al nero ma non sfigura con il rosso, con il blu notte e con il verdone. Insomma: gli stivali color tabacco saranno i migliori alleati per i look dell'autunno!