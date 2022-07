Addio tacchi scomodi: le scarpe con la zeppa sono la tendenza dell’estate 2022 Zeppe, platform e plateau dominano le tendenze estive: ecco come abbinare i sandali alti dal sapore retrò sotto gonne e pantaloni.

A cura di Beatrice Manca

Ashley Park in Valentino

Alte, anzi, altissime: le scarpe di tendenza per l'estate 2022 ci fanno guadagnare centimetri senza perdere in comodità. Platform, zeppe e plateau dominano le passerelle: da Versace a Valentino, da Roger Vivier a Dsquared2, i brand propongono sandali alti dalle vibes anni Settanta, con il cinturino alla caviglia o con le fasce intrecciate sul piede. Ecco i modelli di tendenza e i consigli per indossarli.

I sandali con il platform di tendenza per l'estate 2022

Lo scorso inverno le scarpe con platform e cinturino sono diventate virali, spopolando su red carpet e passerelle. Le più famose? Quelle firmate Versace in colori pop, l'ossessione moda delle celebs. Le tendenze estive continuano a ispirarsi al mood ‘disco' come dimostrano le passerelle: Gucci propone le scarpe con il plateau in pelle nera, versione open toe, mentre Dsquared2 rilancia con sandali con i listini dal sapore anni Settanta. Il più estremo? Sicuramente Acne Studios, che fa sfilare i modelli su zeppe vertiginose in legno con listini sottilissimi che abbracciano il piede. Le celebrità sono già innamorate della tendenza: alla sfilata Valentino abbiamo assistito a un tripudio di scarpe-scultura, da quelle dorate di Laura Pausini alle zeppe fucsia di Elodie.

I sandali platform di Gucci

Come abbinare le scarpe con la zeppa con gonne e pantaloni

Le zeppe sono la soluzione più pratica per indossare i tacchi senza soffrire: il platform sotto la pianta infatti permette di bilanciare le altezze e di slanciare la figura. Per abbinarle senza sbagliare si può prendere ispirazione dagli anni Settanta: di giorno sono perfette con un abito boho in pizzo sangallo, o con un'ampia gonna colorata, mentre di sera si indossano sotto ampi pantaloni palazzo e crop top scintillanti. Via libera anche a longuette in denim, tute o jeans scampanati. A questo punto basta una t-shirt basic, una maxiborsa intrecciata e un paio di occhiali da sole vintage per un look da moderne figlie dei fiori!