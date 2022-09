Ashley Graham in velluto sul red carpet: mostra la pancia con corsetto e gonna coordinata Ashley Graham era tra le star invitate al party per il 150esimo anniversario Harper’s Bazaar Icon e Bloomingdales. Sul red carpet è apparsa splendida con un look di velluto blu notte e ha fatto trionfare la sua sensualità lasciando la pancia scoperta.

A cura di Valeria Paglionico

Gli appuntamenti mondani e gli eventi di gala sono tornati a infiammare New York dopo la lunga pausa estiva e le star non possono fare a meno di parteciparvi, approfittandone per sfoggiare i loro look più glamour e audaci. Ieri, ad esempio, si è tenuto un mega party per il 150esimo anniversario Harper's Bazaar Icon e Bloomingdales e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle celebrities. Emily Ratajkowski ha lanciato il trend dell'abito giornale, Heidi e Leni Klum hanno sfilato insieme in coordinato, ma ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata anche Ashley Graham. A pochi mesi dalla nascita dei suoi gemelli ha messo in mostra la pancia con un completo di velluto che ha fatto trionfare la sua innata sensualità.

Ashley Graham sul red carpet dopo il parto gemellare

Ashley Graham è diventata mamma per la seconda volta a inizio gennaio: insieme al marito Justin Ervin ha avuto due gemelli, Roman e Malachi, e non potrebbe essere più felice. Certo, la gravidanza gemellare non è stata semplice, visto che negli ultimi mesi aveva un pancione enorme, ma guardare e tenere i piccoli tra le braccia oggi la ripaga di tutte le sofferenze vissute. È tornata a lavoro poche settimane dopo il parto, non avendo paura di lasciare in vista le smagliature sulla pancia e i segni lasciati sul corpo dalla dolce attesa. Nelle ultime ore è ancora una volta apparsa in pubblico in versione glamour e iper sensuale, dando prova del fatto che una neo-mamma non deve rinunciare alla sua femminilità.

Ashley Graham con il look di velluto

Il look di velluto di Ashley Graham

Per calcare il red carpet dell'evento organizzato da Harper's Bazaar Icon e Bloomingdales Ashley Graham ha seguito il trend del velluto con un look velvet in blu notte. Si è affidata al brand Di Petsa, che ha firmato per lei un completo con maxi gonna drappeggiata all'altezza dei fianchi e un top-corsetto con l'abbottonatura frontale e le spalline larghe. Essendo quest'ultimo un modello crop, ha lasciato la pancia nuda, rivelando delle smagliature intorno all'ombelico. Per completare il tutto la modella ha scelto un paio di décolleté in pvc trasparente, dei gioielli in oro e diamanti e un appariscente trucco smokey eyes con un tocco di glitter sulle palpebre. Chi ha detto che i segni post parto devono essere nascosti? Asheley per l'ennesima volta è diventata paladina di body positivity, dimostrando che non si tratta di imperfezioni ma di simboli di vita.

