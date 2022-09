Heidi e Leni Klum in coordinato sul red carpet: mamma e figlia sono rock con i look di pelle Ieri sera a New York si è tenuto un party organizzato per il 150esimo anniversario di Harper’s Bazaar Icon e Bloomingdales e tra le star invitate c’erano anche Heidi e Leni Klum. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look coordinato dall’animo bondage?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a New York si è tenuto un evento esclusivo organizzato da Harper's Bazaar Icon e Bloomingdales, le due riviste hanno celebrato i loro 150 anni di attività e ne hanno approfittato per riunire sul red carpet una vera e propria parata di star iconiche e internazionali. Oltre ad Emily Ratajkowski che ha sorpreso tutti con un originale abito giornale, ad attirare tutti i riflettori sono state Heidi e Leni Klum. Dopo la scorsa estate a Hollywood, mamma e figlia sembrano averci preso gusto a partecipare alle stesse serate mondane: sono arrivate al party insieme e hanno sfilato in coppia sul red carpet sfoggiando degli audaci look coordinati, entrambi in pelle e dall'animo rock e bondage.

Chi ha firmato l'abito di pelle di Heidi Klum

Heidi Klum è ormai una veterana dei red carpet internazionali e di fronte i fotografi non ha esitato neppure per un attimo, apparendo sicura di sé e soprattutto glamour. Per l'occasione ha puntato sul total black, declinandolo in una versione sensuale e audace. Ha scelto un look della collezione Primavera/Estate 2022 di Rick Owens, caratterizzato da un lungo abito a tubino di pelle, un modello con la gonna leggermente drappeggiata e un bustier strapless cut-out che ha lasciato in vista sia gli addominali che la parte centrale del décolleté. Capelli sciolti tirati all'indietro col gel, clutch bag dai dettagli metallici e trucco smokey eyes: la modella non sarebbe potuta essere più rock.

Heidi Klum in Rick Owens

Leni Klum con il look animalier

La figlia di Heidi, Leni Klum, non è stata da meno in fatto di audacia, anzi, ha aggiunto alla pelle un'appariscente stampa animalier. Ha sfoggiato un lungo abito della collezione Autunno/Inverno 2022 di Roberto Cavalli: ha un bustier strapless aderente tutto di pelle, un cinturone coordinato che segna il punto vita e una gonna a ruota col maxi spacco laterale, dorata decorata all-over con una stampa leopardata. La figlia della diva ha aggiunto un ulteriore dettaglio bondage, un paio di guanti al gomito sempre di pelle. Ha poi messo in risalto il viso dai lineamenti perfetti e gli orecchini Mindi Mond con uno chignon tiratissimo. Chi tra mamma e figlia ha vinto la sfida di stile andata in scena sul red carpet?

