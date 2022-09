Emily Ratajkowski con l’abito giornale sul red carpet: diventerà il must-have dell’autunno? Il capo originale e glamour destinato a diventare il must dell’autunno? L’abito giornale e a dimostrarlo è stata Emily Ratajkowski a un esclusivo evento di moda che si è tenuto ieri sera a New York.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 volge al termine e le star del mondo dello spettacolo sono tornate a lavorare a pieno ritmo tra eventi mondani, prime e shooting fotografici. Ieri sera, ad esempio, New York è stata illuminata da una serata organizzata da Harper's Bazaar Icon e Bloomingdales per festeggiare il loro 150esimo anniversario. Le celebrities non si sono lasciate sfuggire un'occasione così "ghiotta" e sul red carpet si sono sfidate a colpi di stile, sfoggiando i loro look più glamour. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto Emily Ratajkowski, che ha sorpreso tutti con un originale abito giornale: riuscirà a trasformarlo nel must-have dell'autunno?

Il look vintage di Emily Ratajkowski

Erano diversi mesi che Emily Ratajkowski non partecipava a un evento mondano, l'ultima volta che lo aveva fatto era stato a inizio luglio durante la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Certo, ha continuato a usare i social per documentare i numerosi impegni lavorativi, ma le sue apparizioni pubbliche ufficiali sono sempre passate un po' in sordina. Le cose sono cambiate nelle ultime ore quando ha preso parte alla serata newyorkese organizzata da Harper's Bazaar e Bloomingdales. Per lei niente look appena usciti dalle passerelle o completi personalizzati, ha preferito puntare sulla moda vintage con un'iconica creazione di John Galliano: un minidress decorato all-over con la stampa "giornale" e con il logo dello stilista in versione titolo da prima pagina.

Emily Ratajkowski in john Galliano vintage

Emily Ratajkowski con gli stivali zebrati anni '90

Micro gonna, silhouette aderente, scollo a V e spalline sottili: la modella è riuscita a mettere in risalto le sue forme mozzafiato con un capo che ha fuso originalità, glamour e soprattutto vintage. Per completare il tutto ha scelto un trench total black oversize, lo ha portato sbottonato e sceso sulla spalla, e un paio di stivali zebrati con punta quadrata e tacco medio in pieno stile anni '90. Non sono mancati gli orecchini preziosi di Raymond, anche se li ha tenuti nascosti con i capelli lasciati sciolti e lisci. Emily avrà lanciato l'abito must dell'autunno 2022? L'unica cosa certa è che la stampa giornale sembra essere l'ideale per tutti coloro che vogliono aggiungere un tocco radical chic alla loro immagine.