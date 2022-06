Heidi Klum a Hollywood con la figlia Leni: è gara di stile tra maxiscollature e tutine stringate Heidi e Leni Klum hanno partecipato alla prima del film Jurassic World: Dominion. Il red carpet di famiglia è all’insegna dello stile: brillante e scollata la madre, dark la figlia.

A cura di Beatrice Manca

Tale madre, tale figlia: Heidi e Leni Klum hanno partecipato insieme alla prima del film Jurassic World: Dominion incantando i fotografi con i loro look. Leni, 18 anni appena compiuti, ha seguito la tradizione di famiglia e lavora come modella: anche se a volte si diverte a ‘rubare' i vestiti dall'armadio della madre, questa volta ha sfoggiato un look stringato davvero audace, con pantaloni-corsetto. Insieme a loro c'era anche Tom Kaulitz, il nuovo marito della top model: il red carpet di famiglia è all'insegna dello stile.

Leni Klum, Heidi Klum in The Blonds e Tom Kaulitz in Gucci

Leni Klum con i pantaloni-corsetto

Leni Klum è uno dei volti emergenti della moda: la figlia di Heidi Klum è cresciuta e, anche se ora porta i capelli color castano caramello, somiglia ogni giorno di più alla madre. Tra un servizio fotografico e una passerella, Leni Klum ha affinato uno stile che combina semplicità e glamour. Per la prima di Jurassic Park ha scelto un look total black con top smanicato e pantaloni aderenti: lo spacco centrale dei pantaloni è chiuso da lacci in un effetto stringato molto audace. Anche lei sfoggia l'accessorio must della stagione: il corsetto, in versione incorporata nei pantaloni. Per completare il look ha indossato un paio di ankle boots neri e una minibag coordinata con la tracolla a catenella.

Leni Klum con i pantaloni stringati

L'abito di Heidi Klum con le "punte" d'argento

La mamma Heidi ha fatto una scelta radicalmente diversa: ha indossato un abito lungo e aderente firmato The Blonds, caratterizzato da una profonda scollatura a tuffo e da decorazioni metallizate, tra cui un motivo di "spuntoni" scintillanti. Per completare il look ha scelto un paio di semplici sandali neri con i listini e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle.

Leggi anche Leni Klum mette in mostra i brufoli: la figlia di Heidi è simbolo di body positivity

Heidi Klum in The Blonds

Al suo fianco c'era il marito Tom Kaulitz, che ha rinunciato ai capelli lunghi per sfoggiare un'inedita chioma biondo platino con i ricci. Il cantante e la top model hanno 17 anni di differenza e sono sposati dal 2019. Sul red carpet la famiglia allargata è felice, sorridente e glamour: Tom Kaulitz per l'occasione ha sfoggiato un total look griffato Gucci, con camicia azzurra, pantaloni e sneakers. Del resto la moda fa parte della famiglia!