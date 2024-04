video suggerito

Fedez mostra ai figli il nuovo pezzo da collezione: un Buzz Lightyears telecomandato da quasi 2mila euro Un action figure ci si accede con il suono della voce, questo è il nuovo acquisto del cantante milanese. Il rapper ha immortalato i bambini mentre si godono questo nuovo robot.

A cura di Annachiara Gaggino

Fedez e i bambini

Mentre Chiara Ferragni si gode un fine settimana a Roma, Fedez organizza un pigiama party con Leone e Vittoria e i figli di sua cugina. Il cantante ha inaugurato così la casa nuova, che vuole rendere un luogo dove i bambini possano sentirsi liberi di esprimersi e coltivare le loro passioni e i loro interessi. Dopo essersi separato dalla moglie e aver vissuto per un periodo un un Airbnb, il rapper si è trasferito in un appartamento vicino a Castello Sforzesco, dove ha portato i figli per la prima volta qualche giorno fa.

Leone, Vittoria e i cugini

L'arredamento della casa di Fedez rispecchia la sua personalità estrosa, con game machine e flipper, pupazzi da collezione e mobili dalle forme stravaganti. A breve dovrebbe anche arrivare un'opera d'arte completamente realizzata in mattoncini Lego che il giudice di X-Factor ha commissionato a Miami all'artista Dante Dentoni che rappresenta le due grandi passioni dei bambini: Frozen e gli Avangers. Insomma, con pazienza Fedez sta lavorando per costruire un rifugio sicuro anche per Leone e Vittoria.

Il nuovo Buzz Lightyears di Fedez

Il nuovo gioco da collezione di Fedez: Buzz Lightyears con comando vocale

Proprio per questo ha voluto organizzare un pigiama party con i tre figli di sua cugina, coetanei dei suoi, poco dopo il trasferimento. Nel corso della serata i bambini hanno potuto giocare con i videogiochi e questa mattina il cantante ha scartato un nuovo pezzo da collezione che si è voluto regalare.

I bambini giocano con il nuovo Buzz Lightyears di Fedez

Si tratta di un action figure di Buzz Lightyears, il supereroe protagonista assieme allo sceriffo Woody di Toy Sotry, cartone animato firmato Disney Pictures. Il nuovo pezzo da collezione è di Robosen, azienda famosa per i suoi giocattoli con riconoscimento vocale, e anche questo personaggio si attiva sentendo le parole.

Il nuovo Buzz Lightyears di Fedz

Fedez ha immortalato il momento in cui tutti i bambini emozionati hanno visto il supereroe far uscire le sue ali al comando. Questo robot telecomandato ha un costo di 1700 euro.