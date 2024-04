video suggerito

Chiara Ferragni segue il tennis core: il look stile Wimbledon per le giornate romane L'influencer ha passato il fine settimana nella Capitale dove ha sfoggiato un outfit da tennista come Zendaya alla presentazione del film Challengers. Chiara Ferragni lo ha personalizzato con dei dettagli più aggressive come la giacca in pelle e i mocassini con suola carrarmato.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni a Roma

Chiara Ferragni segue il trend del look da tennista lanciato da Zendaya e lo fa suo. L'influencer si è recata a Roma per il fine settimana sfoggiando un completo sportivo stile Wimbledon. Dopo che l'attrice statunitense ha indossato proprio nella Capitale un outfit simile per la presentazione di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, la mise da tennista è diventata la tendenza del momento e l'imprenditrice digitale non si è tirata indietro.

Chiara Ferragni a Roma

Chiara Ferragni per la sua gita nella Città Eterna ha citato gli abiti della diva di Hollywood indossando un completo bianco composto da gilet e gonna, ma personalizzato con un paio di collant velati, mocassini abbinati a calzini bianchi di spugna e una giacca in pelle. Nel corso delle giornate romane, l'imprenditrice si è recata alla Fontana di Trevi, pubblicando una foto con un box domande nelle sue storie, scrivendo: "Esprimi un desiderio". Ha poi visitato Villa Farnesina, una residenza rinascimentale famosa per i soffitti decorati con gli affreschi di Raffaello Sanzio.

Chiara Ferragni a Roma

Il look di Chiara Ferragni per le giornate a Roma

Per visitare la città Chiara Ferragni ha scelto un look comodo ma di tendenza composto da un gilet bianco di Adidas con scollo a V decorato da righe orizzontali blu sia sul colletto che nella parte inferiore, abbinato a un mini gonna sempre bianca in jersey di Miu Miu. A contrasto l'influencer ha scelto di indossare una giacca in pelle nera, coordinata ai collant e ai mocassini con suola carrarmato di Gucci, indossati con un paio di calzini di spugna bianchi, tendenza dell'autunno che continua anche in primavera. Gli accessori completano il look, e l'inflencer opta per un paio di occhiali da sole neri firmati Ray-Ban e una borsa a mano Chanel.

Chiara Ferragni a Roma