video suggerito

Zendaya a Roma per presentare il nuovo film, veste a tema con le scarpe decorate da una pallina da tennis L’attrice è arrivata nella Capitale per la premier di Challengers, la pellicola di Luca Guadagnino di cui è protagonista. Per l’occasione ha scelto un look ispirato proprio al film, caratterizzato da un accessorio molto particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zendaya in Loewe

Zendaya è arrivata a Roma e lo ha fatto con un look degno di nota. L'attrice è sbarcata nella capitale per la presentazione di Challengers, l'ultimo film di Luca Guadagnino per Warner Bros Pictures, in uscita nelle sale italiane per il 24 aprile. Il film sarebbe dovuto essere presentato a settembre in occasione del Festival del Cinema di Venezia, ma in quei giorni ad Hollywood era in corso lo sciopero degli attori, che ha impedito al cast di volare in laguna.

Zendaya in Loewe

Così la data di lancio in Italia è stata rimandata e ora ci si prepara per l'attesa pellicola. Accanto all'attrice, che veste i panni della protagonista Tashi Duncan, ex prodigio del tennis che deve rinunciare a giocare a causa di un infortunio e diventare allenatrice, anche Josh O’ Connor, che ha interpretato il principe Carlo nella terza e nella quarta stagione di The Crown e il cantante e attore teatrale Mike Fast, la vita dei personaggi si intreccia nel lungometraggio, che narra di un triangolo amoroso tra i protagonisti. I tre, inoltre, saranno ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella puntata del 14 aprile.

Zendaya in Loewe

Il look di Zendaya per il red carpet

Si può dire che l'attrice statunitense abbia portato sul tappeto rosso il tema del film, vestendo un abito da tennista. Zendaya ha scelto un look Loewe disegnato da Jonathan Anderson, che ha curato gli outfit di tutti gli attori nel film.

Da sinistra: Josh O’ Connor, Zendaya e Mike Faist

Il vestito, caratterizzato da un corpetto aderente arricchito di uno scollo a V molto profondo e una gonna plissettata corta, tipicamente indossata dalle giocatrici di tennis, è stato realizzato in un tessuto sparkling nei toni argentati e arricchito di profili neri a contrasto. La parte più interessante della mise, però, erano sicuramente le scarpe. L'attrice ha optato per un modello décolleté bianco, dal tacco vertiginoso e un dettaglio inaspettato: una pallina da tennis giallo fluo.

Le scarpe con pallina da tennis di Zendaya