I mocassini quest’autunno si indossano con i calzini: i modelli di tendenza e gli abbinamenti da fare Dite addio a scomodi tacchi alti e zeppe, quest’autunno i mocassini bassi e comodi sono il must di stagione, soprattutto indossati con i calzini. Ecco i modelli di tendenza e gli abbinamenti da provare.

A cura di Annachiara Gaggino

Un paio di mocassini Miu Miu

A volte ritornano: i mocassini sono indubbiamente la scarpa della stagione. Le celebrity ospiti alle ultime Fashion Week ce lo hanno dimostrato, il mocassino è perfetto per l'autunno e quest'anno si porta con il calzino. Un abbinamento che fino a qualche tempo fa veniva considerato démodé e datato, ma che ora è diventata la tendenza del momento, tutti cedono al fascino dell'effetto collegiale.

D'altronde, Miuccia Prada, sempre fedele a se stessa, non ha mai messo in dubbio che lo stile bon ton sarebbe tornato di moda, continuando a proporlo ancora prima che diventasse un trend. Ma dietro i mocassini c'è un mondo, perché oltre al modello classico ne vengono proposte innumerevoli varianti, ultime fra tutte quelle svelate nella sfilata di debutto di Sabato De Sarno da Gucci: il modello platform, che rivisita l'iconico horsebit arricchendolo di una suola vertiginosa. Insomma, per buona pace di chi non li ama, i mocassini saranno di tendenza anche per la prossima stagione.

Un modello di mocassini Isabel Bernard

La tendenza di stagione è indossarlo con i calzini

Se prima vedere il bianco spuntare dalla scarpa faceva inorridire tutti gli appassionati di moda, quest'anno diventa cool. Il mocassino abbinato al calzino è un'opzione che non può mancare nell'armadio di ogni fashion victim. Anche gli uomini, che prima dovevano stare attentissimi e calibrare bene cosa indossare sotto la scarpa, ora posso liberarsi di questo fardello e sfoggiare i calzini di spugna "più brutti" della loro collezione.

Chiara Ferragni con mocassini Gucci

Ma come esistono diversi modelli di mocassini le varianti delle calze da abbinarci sono quasi infinite. Il colore bianco non è una legge e, anzi, ci si può sbizzarrire scegliendo una nuance in tinta con il resto del look, o con la scarpa, se si opta per un modello bicolor. Stampe colorate e pizzi sono bene accetti. Via libera alle diverse altezze del calzino, dalle parigine a quelli appena sopra alla caviglia, anche se per questa stagione sono stati sdoganati anche i gambaletti velati, prima considerati al limite dell'horror.

Un modello di mocassini Docksteps

Quali modelli scegliere e come abbinarli

Di mocassini, ormai ne esistono di tutti i gusti. Avete un animo punk e lo stile preppy non vi si addice? Allora il modello chunky è quello che fa al caso vostro. La suola carrarmato ha spopolato da un paio di anni e, dopo aver conquistato gli stivali, si è presa anche i mocassini. Potete quindi rifiutare la scarpa bassa da brava ragazza senza però rinunciare alle linee strutturali del modello: i chuncky, con la loro suola alta e militaresca si adattano anche alle persone più ribelli.

Un modello di mocassini Mango

E per un effetto ancora più street style li si può abbinare con i più classici calzini di spugna, sferrando un nuovo colpo a chi crede ancora che questo abbinamento sia troppo bon ton. Perfetti sia con le gonne che con i pantaloni, i mocassini chunky possono essere abbinati a un look classico per un tocco aggressivo oppure a completamento di un outfit già particolare. Le modifiche alla suola hanno portato anche a proporre un modello con il tacco, amato da star come Blake Livley e Chiara Ferragni, che lo hanno indossato durante le ultime sfilate.

Haley Bieber

Se non volete osare così tanto potete optare per il modello classico che si sposa perfettamente con il calzino bianco, ma abbinato a una mini gonna si può indossare anche con le parigine. Uno stile che richiama subito Gosspi Girl, la serie tv di successo dei primi anni Duemila che dello stile preppy ha fatto il suo marchio di fabbrica. Camicette con rouches e tessuti tartan, sono tutti capi che si accompagnano perfettamente con il mocassino classico che può essere indossato anche la sera in una variante tempestata di strass o di paillettes, diventando il protagonista di un outfit perfetto per un matrimonio.

Mocassini glitterati Miu Miu

Nel caso invece preferiate una scarpa più stretta e avvolgente, più simile a una ballerina la scelta giusta è il modello slipper. In velluto o nella variante a ciabattina, con apertura sul retro sono ideali da indossare sotto un jeans o un pantalone aderente, attenzione però a non fare l'errore di abbinarli con un modello a zampa, nasconderebbe la scarpa.