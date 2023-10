Blake Lively lancia il trend dell’autunno: i mocassini col tacco sono un must da avere I mocassini con il tacco sono il trend amato dalle star: da Gucci a Tod’s ecco i modelli più cool da indossare.

A cura di Arianna Colzi

Blake Lively

Blake Lively dichiara spesso di essere lei stessa a scegliere i propri look, senza l'aiuto di una stylist. Nonostante questo, l'attrice americana è un'indiscussa regina di stile, sempre in prima fila alle sfilate della Fashion Week. Nell'ultimo periodo l'ex Serena di Gossip Girl è stata immortalata in varie occasioni con un paio di mocassini con tacco di un brand poco conosciuto. La tendenza è stata diffusa e ripresa anche da altre celebrities come Chiara Ferragni, Selena Gomez, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Dakota Johnson e molte altre.

I mocassini con tacco sono la tendenza di questo autunno

Come era successo anche negli scorsi anni, con l'arrivo dell'autunno i mocassini rimangono le scarpe da avere. Nella collezione Autunno/Inverno 2023 sono in molti i brand a rivisitare il modello classico aggiungendo la variante con il tacco, adatta anche per un outfit più da sera. Prada ha proposto per questa stagione dei mocassini con tacco in pelle spazzolata, indossate da diverse star all'ultima sfilata di Milano lo scorso settembre. Anche Maison Margiela ha creato una versione con il tacco che incrocia il mocassini con il tacco della décollette.

Chiara Ferragni con mocassini Prada

Gucci, Bottega Veneta e Tod's, brand già famosi per i mocassini flat, hanno realizzato modelli con platform e tacco, giocando con materiali quali pelle, cuoio e legno. Altezze vertiginose si toccano poi con i mocassini in pelle di Versace, con un tacco di 12 cm, che si chiudono con una fibbia in metallo che circonda il celebre logo con la medusa. Per i più attenti ai materiali sostenibili, Stella McCartney ha realizzato un modello con platform e tacco 12 cm in similpelle con fodera in Jersey.

I mocassini Nomasei scelti da Blake Lively

Tornando ai mocassini più amati da Blake Lively sono del brand Nomasei. L'attrice li ha indossati in vari modelli, tutti rigorosamente con tacco, punta squadrata e una fascia colorata arricchiata da un dettaglio metal: si tratta della mano dorata simbolo del brand. Il significato dietro al nome del marchio francese, infatti, è "mano-sei", come il numero delle mani dei tre artigiani che lo hanno fondato. Lively ha scelto i mocassini tricolor in versione rossa e gialla. Anche Bella Hadid è stata immortalata con le scarpe francesi, ma prodotte a Montopoli, in Toscana, già l'anno scorso.