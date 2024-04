Giulia Salemi in doppiopetto e gonna a pieghe: il look college per incontrare Selena Gomez a New York

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è volata a New York: a pochi giorni dal compleanno "detox" trascorso col fidanzato Pierpaolo Pretelli in una health clinic,si è rimessa a lavorare a pieno ritmo e lo ha fatto con un look all'insegna del glamour. Dopo aver passeggiato tra i luoghi iconici della Grande Mela, prima tra tutti Times Square, ieri sera ha partecipato a un evento di lancio di un nuovo prodotto di Rare Beauty, il marchio di bellezza di Selena Gomez. Naturalmente ha avuto anche l'opportunità di incontrare la popstar, non esitando a lasciarsi immortalare in sua compagnia: ecco cosa ha indossato per un appuntamento tanto speciale.

Giulia Salemi in total leather

Ieri sera lo Studio 525 di New York ha ospitato un evento organizzato per il lancio del Soft Pinch Luminous Powder Blush di Rare Beauty, il brand di bellezza lanciato da Selena Gomez. Tra gli ospiti speciali c'era anche Giulia Salemi che, oltre a provare il prodotto a favore di telecamera, ha anche incantato tutti con un adorabile outfit in stile college.

Il look college di Giulia Salemi

Se da un lato la popstar ha seguito la mania del total pink, l'influencer ha preferito un completo di pelle bordeaux, per la precisione un coordinato con gonnellina a pieghe che ha lasciato le gambe in mostra e blazer doppiopetto dalla silhouette crop. Non è mancato neppure il cappello da "capitano" abbinato che ha aggiunto un ulteriore tocco fashion al look total leather.

Giulia Salemi in total leather

Quanto costano gli stivali borchiati di Giulia Salemi

Non è una novità che Giulia Salemi sia "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze e lo ha dimostrato anche durante l'evento newyorkese. Ha infatti seguito la mania della cravatta, sfoggiandone un modello bordeaux sotto la giacca insieme a una camicia bianca portata abbottonata fino al collo. Niente tacchi a spillo, questa volta ha preferito un paio di stivali di pelle raso terra, per la precisione il modello firmato Miu Miu con fibbie e borchie laterali. Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 1.950 euro. A quanto pare lo stile college è tornato a spopolare e di sicuro saranno moltissime coloro che prenderanno ispirazione da Giulia per aggiungere un tocco fashion alla primavera.

Stivali Miu Miu