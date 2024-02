Giulia Salemi indossa la catsuit per San Valentino: la serata romantica con Pierpaolo è in nero Giulia Salemi ha trascorso il San Valentino sul lago di Garda con Pierpaolo Pretelli: ecco cosa ha indossato per la romantica serata di coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024 anche se non è mai salita sul palco dell'Ariston. È stata scelta come collaboratrice da Tv Sorrisi e Canzoni per realizzare delle esclusive interviste agli artisti in gara e, come se non bastasse, durante una delle serate le è stata anche "rubata" la borsetta dai La Sad (per una questione di Fantasanremo). A farle compagnia in questa esperienza speciale non poteva che esserci il fidanzato Pierpaolo Pretelli, anche lui a Sanremo come inviato de La vita in diretta. Ora per i due è arrivato il momento di riposarsi e lo hanno fatto concedendosi una romantica serata di San Valentino.

Il romantico San Valentino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Dopo l'intensa settimana sanremese Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una romantica pausa di coppia, così da ricaricare le energia in vista dei prossimi progetti lavorativi. I due sono partiti alla volta del lago di Garda ed è lì che hanno trascorso il San Valentino, documentando tutto sui social. Cosa hanno organizzato per celebrare il loro amore ritrovato dopo un lungo periodo di alti e bassi? Hanno rispettato la tradizione e sono andati a cena fuori, approfittandone anche per immortalarsi uniti e affiatati sulle note di La nuova stella di Brodway di Cesare Cremonini, la loro canzone.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Il look di San Valentino di Giulia Salemi

Da sempre appassionata di moda, Giulia Salemi non ha rinunciato allo stile per il suo San Valentino. Ha puntato sull'eleganza del total black seguendo il trend della catsuit, ovvero la tutina dark e fasciante ispirata a Catwoman.

Catsuit Amazuìn

Per essere precisi ha scelto un modello elasticizzato firmato Amazuìn con le maniche lunghe, il collo alto e una profonda scollatura sulla schiena arricchita da lacci regolabili sul retro del collo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 360 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti lisci e sciolti. In questa versione Giulia non è forse una regina dark?

Giulia Salemi in Amazuìn