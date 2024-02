I La Sad rubano la borsetta a Giulia Salemi: cosa c’entra con il Fantasanremo I La Sad sono stati protagonisti dell’episodio più curioso della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Il gruppo bresciano ha rubato una borsetta in platea a Giulia Salemi, guadagnando punti al Fantasanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La Sad

I La Sad, gruppo pop punk bresciano, si stanno conquistando le simpatie del pubblico, degli addetti a lavoro e dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Nel corso della terza serata della kermesse, il gruppo bresciano hanno rubato la borsa dell'influencer Giulia Salemi. Lo scherzo ha a che fare con il Fantasanremo e, se l'effetto iniziale è stato molto straniante per i presenti in platea, per gli utenti TikTok questo momento era molto atteso.

La Sad nella terza serata del Festival

La Sad e il finto scippo della borsa a Giulia Salemi

Su TikTok Giulia Salemi ha intervistato il gruppo bresciano dei La Sad, rivelando loro di averli scelti come capitani del Fantasanremo. I tre hanno promesso di non deluderla, rivelando alcuni indizi sui look che avrebbero sfoggiato nella terza serata del palco dell'Ariston. Plant, uno dei tre componenti della band, ha lanciato la sfida a Giulia Salemi: "Se vieni a Sanremo ti rubiamo la borsetta". L'influencer ha dato appuntamento ai tre ragazzi all'Ariston, specificando il suo posto in platea.

Durante l'esibizione di Autodistruttivo, i La Sad sono scesi in platea dov'era seduta Giulia Salemi, scippando la borsa. Il finto furto è stato repostato dall'influencer, che ha poi "rassicurato" tutti i fan, postando una foto della borsa con scritto "Tutto ok per fortuna. Il gloss c'è per fortuna". La borsa è una piccola pochette argentata, che Salemi ha abbinato a un look total red firmato Vetements.

La storia di Giulia Salemi

Cosa c'entra il furto della borsa con il Fantasanremo

Ma cosa c'entra il finto scippo di una borsa con il Fantasanremo? Semplice, è una delle "prove" che premiano di più i concorrenti. Questo gesto ha consegnato ai La Sad ben 20 punti per aver rubato la borsa a Giulia Salemi. Oltre ai punti per lo scippo della pochette, il gruppo pop punk si è aggiudicato anche 10 punti per l'esibizione dopo l'una, 5 per aver mostrato l'ombelico, 15 per essere scesi dal palco. Ma come ci è finito il furto della borsa tra le prove più premianti del contest parallelo al Festival? Si tratta di una "citazione" di un celebre episodio accaduto nel 2020, quando il cantante di Piero Pelù rubò una borsa a una signora in platea al Festival.