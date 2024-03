Giulia Salemi sceglie una Health Clinic per Pasqua: la vacanza detox costa oltre 5mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate le giornate trascorse in riva al mare, i pic-nic al parco e le gite fuori porta, la vacanza di Pasqua più trendy del momento sembra essere quella all'insegna del detox. A dimostrarlo è Giulia Salemi, che in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli ha deciso di trascorrere le feste (e il suo compleanno che cade proprio in questi giorni) in una Health Clinic. Di cosa si tratta? Di un centro extra lusso in cui ci si dedica al proprio benessere tra percorsi di salute creati su misura, check-up personalizzati, visite specialistiche e ogni tipo di comfort: ecco quanto costano i diversi percorsi scelti dall'influencer e i loro benefici.

Cosa si fa alla Health Clinic

Si chiama Lucia Magnani Health Clinic ed è il centro benessere scelto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per il weekend di Pasqua. Si trova a Terra del Sole, una frazione di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) ed è il luogo ideale per prendersi cura della propria longevità, concedendosi qualche giornata all'insegna del detox.

Il programma personalizzato per Giulia Salemi

Prevenzione, benessere e bellezza: questi sono gli obiettivi dei diversi percorsi offerti, naturalmente tutti personalizzati a seconda delle proprie necessità. I programmi della Health Clinic prevedono menù creati su misura, visite con dottori specialisti, esami del sangue e delle urine, terme, yoga e trattamenti vari, dunque tutto il necessario per rinvigorire il corpo e contrastare radicali liberi e tossine che favoriscono l'invecchiamento.

Giulia Salemi alla Health Clinic

Quanto costa un percorso detox

Giulia e Pierpaolo hanno scelto i percorsi anti-invecchiamento e felicità, i cui obiettivi sono riprogrammare le abitudini di vita scorrette e dire addio alle sensazioni di malessere.

Giulia e Pierpaolo alla Health Clinic

Oltre a essere seguiti da un tutor che li aiuta e supporta durante tutto il percorso, i due hanno a disposizione la meravigliosa Imperial Suite, una camera di 90 mq con terrazza, due bagni e jacuzzi privata. Ogni mattina devono pesarsi per tenere sotto controllo i loro progressi, poi fanno un approfondito check-up medico e infine scelgono il trattamento estetico e termale o l'attività fisica che si adegua di più alle loro esigenze. Quanto costa l'esperienza alla Healthy Clinic? Sul sito ufficiale della struttura un percorso wellness di tre notte viene offerto a partire da 5.500 euro.

La Imperial Suite