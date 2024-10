video suggerito

Affrontare la pioggia con stile: la storia delle galosce da stivale militare a scarpa di tendenza L'accessorio must dell'Autunno/Inverno 2024-25? Le galosce: ecco come hanno fatto gli stivali di gomma anti-pioggia a diventare un capo irrinunciabile delle stagioni fredde.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2024 sta entrando nel vivo e le giornate di pioggia sono sempre più frequenti, come fare per affrontarle con stile senza ritrovarsi con i piedi completamente bagnati? Con i classici stivali di gomma, meglio noti come galosce, diventati ormai un must super glamour delle stagioni più fredde dell'anno. Nati per i militari britannici nel lontano ‘800, col passare del tempo sono stati reinterpretati in chiave trendy e ad oggi invadono sia le passerelle che i negozi di moda. Quali modelli scegliere e come abbinarli? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulle galosce, dalla loro storia alle star che le hanno indossate.

Come sono nati gli stivali di gomma anti-pioggia

Come sono nati gli stivali di gomma anti-pioggia? Le loro origini risalgono al 1815 quando vennero ideati dal comandante Arthur Wellesley, Duca di Wellington, per i membri dell’Armata Britannica sul campo di battaglia di Waterloo. Si trattava di un modello in pelle di vitello cerata alto fino al polpaccio realizzato dal calzolaio George Hoby di St James's Steet, la cui ispirazione furono le calzature che già da un secolo venivano usate dai soldati tedeschi.

Le galosce country-style

Solo nel 1844 Charles Goodyear scoprì e brevettò il metodo di vulcanizzazione della gomma che portò alla creazione dei classici stivali Wellington, inizialmente usati dall’esercito britannico durante i conflitti mondiali, poi diventati amatissimi anche nei campi agricoli, tanto da trasformarsi nel simbolo del country style. La svolta fashion è arrivata quando la regina Elisabetta II e il principe Filippo indossarono il modello Hunter Original Tall: è stato proprio in quel momento che le galosce sono diventate non solo un accessorio must ma anche un simbolo dell'eleganza reale.

La regina Elisabetta II con i classici stivali di gomma

Come abbinare le galosce

Bottega Veneta, Saint Lurent, Versace, Fendi, Coperni: da qualche anno a questa parte praticamente tutte le Maison di fama internazionale hanno lanciato in passerella la loro versione fashion degli stivali di gomma anti-pioggia. Che siano total black, variopinti, a tronchetto, alti fino al ginocchio o dalla forma futuristica, non importa, l'unica cosa certa è che sono diventati un accessorio essenziale per affrontare la stagione delle piogge con stile.

Victoria De Angelis

Come abbinarli? Sostituendo a tutti gli effetti i classici stivali, le galosce stanno benissimo sia con le gonne casual che con i pantaloni, da quelli aderenti sulle caviglie ai modelli palazzo: in tutti i casi riusciranno a tenere asciutti i piedi anche durante i temporali. In quanti seguiranno la mania durante l'Autunno/Inverno 2024-25?

Lennon Gallagher