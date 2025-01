video suggerito

Scarpe basse di tendenza: 6 modelli comodi e pratici per l'inverno 2025 Dalle ballerine "allacciate" ai combat boots, passando per sneaker flatform e mocassini, ecco tutte le scarpe basse e comode di tendenza per l'inverno 2025.

A cura di Marco Casola

Fratelli Rossetti

Scarpe per l'inverno 2025, quali sono i modelli di tendenza su cui puntare o da acquistare negli ultimi giorni di saldi di fine stagione? Nel periodo freddo dell'anno la comodità è quello che conta: nei giorni di pioggia, con le basse temperature o con la neve chi ha voglia di camminare in strada con scomodissime scarpe dai tacchi alti? I modelli bassi o con tacchi mignon sono dunque quelli da preferire per non rinunciare al comfort. Questa stagione ci sono diverse scarpe flat da indossare per completare l'outfit, senza rinunciare a seguire le tendenze del momento. I mocassini sono ad esempio una delle scarpe must del 2025, come anche le ballerine e gli stivali combat. Ecco una mini guida con le scarpe basse e comode da indossare nell'inverno 2025.

Combat boots

Diciamo addio ai classici stivali da cavallerizza dalle linee slim, essenziali e affusolate, il 2025 è l'anno degli stivali maxi, grossi e vistosi come i combat boots o come tutti quelli modelli che assomigliano ad anfibi con cinghie e punte rinforzate. I modelli più cool sono quelli con punte grosse e bombate, suole alte e pellami drappeggiati o che cadono morbidi sul polpaccio. Tornano di moda anche gli stivali biker con punte quadrate, mentre i classici anfibi si trasformano nelle forme arrivando all'altezza del ginocchio.

Emporio Armani

Valentino

Ann Demeulemeester

Sabot bassi e ciabattine

Ormai i sabot e le ciabattine, ovvero quei modelli di scarpe raso terra aperti dietro e che lasciano il tallone nudo sono un must anche in inverno. Grazie al trend dei sabot Birkenstock e di tutti quelli realizzati in suede, con interno in pelliccia o shearling, ora queste scarpe si indossano persino con le basse temperature, magari abbinate con doppie calze in lana grossa o con collant coprenti.

Miu Miu

Mocassini

Eleganti e chic, i mocassini sono la scarpa bassa che non passa mai di moda, negli ultimi anni questi modelli stanno godendo di un periodo di grande rinascita, grazie ai marchi più trendy della moda che hanno proposto queste scarpe in passerella, da Gucci a Miu Miu. Le varianti invernali sono realizzate in cuoio color burgundy oppure in pellami metallici a effetto lamé, che sono perfette per essere indossate anche di sera. I mocassini più ricercate sono quelli con nappine o con punte strette e allungate o ancora quelli realizzate in pelle nera lucia a effetto vernice.

Stuart Weitzman

Santoni

Tod's

Comfy boots e stivaletti di pelo

Le scarpe più comode, calde e confortevoli dell'inverno 2025? Sicuramente gli stivali e stivaletti di pelo, realizzati in eco fur, lana o shearling. Questi boots ogni inverno appaiono nelle collezioni di marchi celebri come UGG o Mou, adesso le varianti "pelose" arrivano anche sulle passerelle diventando un must di stagione da indossare anche con slipdress in seta o con abiti in pizzo. I modelli di tendenza hanno linee grosse e imponenti, punte tonde e struttura morbida che non costringe il polpaccio.

Ermanno Scervino

Ballerine "legate"

Da quando Miu Miu le ha rilanciate, le ballerine sono le scarpe basse da avere, lungi dall'essere le scarpe uncool di qualche anno fa, le nuove varianti che assomigliano a scarpette da danza hanno conquistato tutti. Le ballerine di tendenza per l'inverno 2025 hanno tutte un dettaglio in comune: cinturini o lacci che avvolgono la caviglia o il collo del piede. Le flat shoes must di stagione assomigliano dunque a Mary Jane dal tacco basso e sono realizzate in pelle verniciata o velluto, in tweed dalla stampa piede de poule o in black leather con loghi bene in vista.

Versace

Vivetta

Miu Miu

Sèzane

Sneakers flatform

Sembra ormai finita l'epoca delle chunky sneakers, ovvero di quei modelli di scarpe da ginnastiche mastodontici, dalle linee oversize e con maxi suole. Le sneakers di tendenza per l'inverno 2025 sono più essenziali e minimal ma conservano suole flatform, senza dubbio alte ma non troppo eccessive. C'è dunque un ritorno a modelli realizzati in pellami dai colori neutri o chiari come bianco e beige, in suede e con suole in gomma.

Sorel