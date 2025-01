video suggerito

Le borse di tendenza da scegliere durante i saldi invernali (che indosseremo per tutto il 2025) Quali sono i colori e le forme di tendenza per le borse dell’inverno 2025? Dalle bag in lana a quelle burgundy, passando per i modelli a fagiolo e le shopping bag maxi, ecco la guida con i trend di stagione per scegliere gli accessori su cui puntare durante i saldi invernali di fine stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Chanel

I saldi di fine stagione sono il momento giusto per scegliere quella borsa o quel paio di scarpe su cui si erano messi gli occhi da tempo, quell'accessorio tanto bramato su cui, finalmente, poter mettere le mani a prezzo scontato. Come scegliere la borsa giusta per l'inverno? Quali sono i modelli di moda per il 2025 da poter utilizzare tutto l'anno? Ecco una breve guida con tutte le tendenze di stagione, i look di passerella a cui ispirarsi per gli abbinamenti e i nuovi modelli must have a cui guardare per scegliere le borsa più trendy.

I modelli di tendenza per l'inverno 2025

Le borse per l'inverno 2025 seguono ovviamente i trend di stagione, sulle passerelle Autunno/Inverno 24-25 abbiamo visto forti contrasti e dicotomie tra forme e silhouette completamente opposte: la tendenza del momento prevede linee bold e maxi, in certi casi davvero enormi, in opposizione a capi e accessori dalle silhouette asciutte e più slim. Anche per quanto riguarda le borse, dunque, è possibile notare la presenza nelle collezioni dei maggiori designer di borse extra large, come shopping bag da portare a spalla in opposizione a bauletti e borse a mano molto più piccole.

Le shopping bag in versione maxi

Addio alle classiche shopping bag dalle dimensioni medie e realizzate in pellami rigidi o semi rigidi, il trend del momento prevede borse dalle dimensioni "giga" e soprattutto realizzate in pellami morbidi che le fanno assomigliare a grossi sacchi da portare a spalla. Spariscono decori fantasie e impunture, i modelli must sono basic, monocolore e hanno linee estremamente minimal.

Versace

Tod's

Chloé

I bauletti rettangolari o a tubo

Altro modello must di stagione è il bauletto. La borsa dell'inverno 2025 però non ha le classiche forme tondeggianti dei classici bauletti, ora queste it bag hanno linee rettangolari, più strette e allungate. Queste varianti hanno manici corti oppure medi per portare le borse a spalle. I modelli più originali hanno poi borchie o inserti colorati applicati sul pellame.

Sunnei

Miu Miu

Schiaparelli

Le forme più originali per l'inverno 2025

Oltre ai classici modelli iconici, che vengono rivisitati in base alle tendenze di stagione, ogni anno gli stilisti propongono nuove it bag dalle forme inconsuete e diverse dal solito. Quest'anno a regnare sono linee spigolose e pelami che sembrano scivolare verso il basso, spopolano dunque mini bag a forma di tortellino o che sembrano un fagiolo o una mezza luna, borse ricurve, a ventaglio o che sembrano cadere verso il basso nella parte centrale.

La borsa fagiolo

Il 2024 è stato l'anno delle moon bag, ovvero di quelle borse, piccole o media, che sembravano una mezza luna da portare a mano o a spalla. Nel 2025 questa forma si evolve in borse più sinuose e dagli orli più tondeggianti e meno spigolosi, spopolano dunque mini bag ricurve che sembrano un fagiolo o borsette a baguette in pelle rigida o in denim.

Acne Studios

Balmain

Marine Serre

La borsa ventaglio

Sono diversi i brand della moda che da alcune stagioni stanno puntando su borse rettangolari o comunque geometriche, in cui la parte frontale sembra ricadere verso l'interno, creando un particolare effetto a ventaglio o dando ad alcuni modelli la forma di una farfalla con le ali spiegate. Queste borse hanno lati rigidi e pellami morbidi e sono caratterizzate da hardware metallico dorato o silver, applicato anche su orli e bordi oltre che sulle chiusure.

Louis Vuitton

Etro

Borse per l'inverno: i colori di tendenza

Quali sono i colori di tendenza per le borse dell'inverno 2025? La palette è dominata da colori scuri, come il marrone e il burgundy, che prendono il posto del classico nero. Non mancano alcuni accenni più luminosi di rosso e verde smeraldo o ancora sprazzi più tenui di beige, crema e bianco ottico.

Burgundy

Burgundy o borgogna, chiamatelo come volete, certo è che, quello che un tempo chiamavamo semplicemente bordeaux, è uno dei colori dell'anno. Il burgundy è quella tonalità scura e allo stesso tempo luminosa, un colore in cui rosso, viola e punte di marrone sembrano mescolarsi per dar vita a una nuance chic e ricercata. Il borgogna anche nel 2025 ha invaso le passerelle invernali, dove sono apparsi cappotti, abiti, scarpe e borse dipinte con questo colore.

Sportmax

Ferragamo

Chanel

Marrone

Il marrone è il colore must del 2025. Se fino a qualche anno fa era una tonalità di poco appeal, da qualche stagione il marrone ha conquistato il podio dei colori più amati dai designer, diventando una delle nuance di tendenza per la stagione fredda. Le diverse tonalità di marrone, dal cioccolato al tabacco, passando cannella e caffè, spopolano soprattutto sui pellami scelti per borse e altri accessori. Tra i must have del 2025 ci sono poi le borse in pellame marrone che sembra bruciato o consumato.

Loewe

Fendi

Hermes

Stampe, fantasie e texture per le borse di moda

Addio alle fantasie invernali, come il tartan, le stampe melange, i broccati e i disegni spigati, è finita anche l'epoca del tapestry style. Nel 2025 c'è un ritorno all'essenzialità, soprattutto per quanto riguarda le borse, che raramente sono decorate con disegni vistosi, piuttosto si punta su trame e texture impresse sul pellame.

Le bag di pitone

Le borse in pelle effetto pitone o con disegni che ricordano il manto di un serpente sono le più trendy dell'inverno. Lo snake print, solitamente realizzato in toni neutri e con colori tenui come il beige o il crema, sovrasta le it bag di stagione aggiungendo un tocco sauvage ma non troppo estremo all'intero look.

Bottega Veneta

Isabel Marant

Pellami effetto coccodrillo

Anche le stampe e i pellami effetto cocco hanno spopolato in passerella. Questo particolare tipo di lavorazione martellata della pelle permette di aggiungere una texture materica alla borsa. Questo tipo di disegno che richiama la pelle del coccodrillo è particolare senza essere troppo invadente, rende la borsa più originale rispetto ai modelli dai pellami lisci, il tutto senza far apparire la bag troppo eccentrica.

Marni

Roberto Cavalli

Materiali e pellami da scegliere per le borse invernali

Oltre al cuoio e alla pelle liscia o a effetto animalier, ci sono diversi materiali con cui sono realizzate le borse di tendenza per l'inverno 2025. Essendo di moda le forme bold e i materiali tridimensionali a spopolare sono le varianti con profili in montone o interamente ricoperte di tessuti furry e teddy bear. Non è tutto però: le it bag invernali quest'anno sono realizzate anche in lana e con tessuti a effetto knitting, che replicano la trama di una sciarpa o di un cappello fatto all'uncinetto.

Furry bag

Le furry bag, o quelle in montone, sono perfette in inverno per completare look da montagna o da sfoggiare sulla neve. I modelli must sono quelli "pelosi", con pellicce eco simili a quelle utilizzate per i cappotti tanto di moda quest'anno. La novità più cool sono poi le borse in shearling o con pellami e tessuti che ricordano i montoni dal mood seventies.

Chanel

Ferragamo

Tod's

Le borse di lana

Il trend del 2025 sono gli accessori in lana o con trame knitting. Se la scorsa estate a spopolare sono stai i tubini e i capellini fatti all'uncinetto, ora il knitting trend torna anche in inverno, soprattutto grazie agli accessori in bouclé o ricoperti da tessuti cozy come lana intrecciata e tweed.

Miu Miu

Chanel

Louis Vuitton