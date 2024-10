video suggerito

Il ritorno dei collant colorati per l’autunno: Carrie Bradshaw in And Just Like That li abbina al pull Sarah Jessica Parker è stata ancora una volta paparazzata nei panni di Carrie Bradshaw sul set di And Just Like That e con la sua scelta di stile ha lanciato l’accessorio must dell’autunno 2024: i collant colorati da abbinare al maglione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le riprese di And Just Like That, il sequel dell'iconico Sex and the City che racconta come si sono evolute le vite delle leggendarie "ragazze" dopo i 50 anni. Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, è ancora una volta la protagonista indiscussa della serie, soprattutto perché col passare del tempo non ha perso il suo animo glamour e sofisticato. Lo ha dimostrato nelle immagini "rubate" sul set, dove è riuscita a rendere trendy anche i classici zoccoli di legno in stile vintage. Nelle ultime ore è stata di nuovo paparazzata durante le riprese e col suo look sembra aver ispirato la tendenza destinata a diventare il must dell'autunno 2024.

Il look autunnale di Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker è stata paparazzata sul set di And Just Like That nei panni di Carrie Bradshaw e ha incantato tutti con un look che si rivelerà perfetto per affrontare i primi giorni di freddo della stagione. Niente abiti da sera, gonne a palloncino e cascate di tulle, ha preferito la comodità di un maxi pull di lana celeste, per la precisione un modello ampio e con le maniche a palloncino arricchite da paillettes scintillanti sui polsini. Lo ha abbinato a una gonna midi scampanata decorata all-over con stampa check declinata sui toni del rosso, blu e senape e a una shopper di cotone portata sulla spalla. L'attrice ha poi tenuto i capelli legati in una coda laterale, aggiungendo così un tocco "messy" al total outfit.

Il look autunnale di Carrie Bradshaw

Come abbinare i collant vitaminici

A fare la differenza nella scelta di stile di Carrie Bradshaw è stato un accessorio in particolare: i collant vitaminici, che a quanto pare sono tornati di moda. Erano i primi anni 2000 quando hanno letteralmente spopolato in ogni tinta, dal fucsia all'arancione, fino ad arrivare al cobalto e al giallo, l'importante è che si facessero notale. Ora l'attrice di And Just Like That li ha rilanciati in una versione celeste, così da abbinarli al maglione e renderli un dettaglio essenziale per l'outfit autunnale. In quante prenderanno ispirazione da lei e affronteranno le giornate fredde con un tocco di colore?