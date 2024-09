video suggerito

Ilary Blasi, il look trendy per l’autunno è con la giacca trasformata in abitino Con un look total black, Ilary Blasi ha preso parte alla global première degli ultimi episodi della quarta stagione di Emily in Paris, a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

Roma ha ospitato la global première degli ultimi episodi della quarta stagione di Emily in Paris. Sbarcheranno su Netflix il 12 agosto, ma sono stati presentati in anteprima al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica in presenza del cast al completo. Sono giunti nella Capitale sia la protagonista Lily Collins che i suoi compagni di set, per una serata glamour a colpi di stile. La Città Eterna ha fatto da sfondo per questo evento perché è stata la location per le riprese di alcuni degli episodi di prossima uscita sulla piattaforma. Tra gli ospiti presenti all'anteprima anche Ilary Blasi.

Il look di Ilary Blasi

C'era anche Ilary Blasi alla serata glamour organizzata in onore del finale di stagione di Emily in Paris. La conduttrice si è goduta l'estate col compagno, gli amici e la famiglia ed è rientrata proprio pochi giorni fa da una vacanza a Ibiza. Non ci sono programmi televisivi all'orizzonte per lei, assente dai palinsesti autunnali, ma in compenso uscirà la seconda parte di Unica, la seconda parte del documentario sulla sua vita girato questa estate. In attesa di nuovi progetti, si è goduta questa serata con amici e colleghi del mondo dello spettacolo: Michelle Hunziker, Raoul Bova, Vittoria Schisano.

Per l'occasione, la conduttrice ha scelto l'intramontabile eleganza del nero, un look total black. Ha puntato su una giacca lucida monopetto con bottone centrale e spalline imbottite, a cui ha abbinato un paio di stivali stringati e pochette. È l'iconico modello trapuntato di Chanel, il suo brand del cuore, con caratteristica chiusura logata CC.

Ilary Blasi

Come si indossa la giacca abito

Questa è l’idea perfetta per essere trendy in autunno, l’alternativa al classico tailleur e al tempo stesso anche al tubino tradizionale. La giacca si trasforma in un abitino, con gambe in primo piano che si possono ulteriormente enfatizzare con un paio di décolleté dal tacco a spillo. Viceversa, si può rendere il look più rock con un paio di anfibi o di stivali bassi. Decisamente seducente l'alternativa dei cuissardes. È un outfit che si può declinare in modi diversi a seconda dell’occasione, dal sobrio allo sbarazzino, dal sofisticato all’elegante: un ruolo essenziale lo svolgono gli accessori (magari un reggiseno gioiello) e il modo in cui si gioca col colore. Una nuance accesa rende il tutto più vivace, mentre il nero resta l’opzione intramontabile per risultare glamour. In quante si ispireranno alla conduttrice per le prossime serate d’autunno?