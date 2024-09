video suggerito

Lily Collins vestita d’oro alla prima di Emily in Paris: il look da dea romana costa oltre 10mila euro Lily Collins è stata la grande protagonista della prima di Emily in Paris che si è tenuta ieri sera a Roma. Per la tradizionale sfilata sul red carpet ha deciso di brillare con un sinuoso look dorato in pieno stile dea romana: ecco chi lo ha firmato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emily in Paris, l'iconica serie di Netflix ambientata nella ville lumiére, è arrivata alla sua quarta stagione e, come ormai da tradizione per le saghe di successo, è stata divisa in due capitoli. Domani verranno rilasciate le puntate finali ma i più fortunati hanno potuto assistere all'anteprima che si è tenuta ieri a Roma (città in cui si trasferiranno temporaneamente tutti i protagonisti). A ospitare l'evento è stato lo Space Cinema Moderno, il cui red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, da Michelle Hunziker con l'abito trasparente a Ilary Blasi con la giacca trasformata in vestito. A dominare la scena, però, non poteva che essere Lily Collins, alias Emily Cooper, che per l'occasione ha letteralmente brillato in versione dea romana.

Quanto vale il look da red carpet di Lily Collins

Lily Collins è la protagonista indiscussa di Emily in Paris e per l'esclusiva prima romana non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dallo stylist Rob Zangardi, lo stesso che cura anche l'armadio anche Jennifer Lopez, sul red carpet ha sfilato coperta d'oro come una dea con un look della collezione Fall/Winter 2024-25 di Schiaparelli.

Lily Collins in Schiaparelli

Ha sfoggiato un lungo slip dress laminato in total gold (prezzo 5.100 euro), un modello in maglia con la scollatura generosa e le spalline scultura a catena coordinate a una cascata di bracciali rigidi portati al polso destro. Non sono mancate le scarpe iconiche, per la precisione delle mules gioiello in velluto marrone sempre di Schiaparelli, la cui particolarità sta nel tacco a forma di S tempestato di perle e strass (prezzo 5.700 euro)

Schiaparelli F/W 2024-25

Il nuovo caschetto di Lily Collins

A rendere ancora più memorabile il look di Lily Collins per la prima romana di Emily in Paris è stata l'acconciatura. Nella serie siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli lunghi e fluenti, dal debutto a oggi ha spaziato tra pieghe extra lisce, onde da sirena e frangette a tendina, ma ora le cose sono cambiate.

Lily Collins col caschetto

Sul red carpet l'attrice ha sfilato con un adorabile caschetto corto e netto portato extra liscio e con la fila centrale. Sebbene l'acconciatura abbia lasciato molti fan shockati, la verità è che Lily ci ha "dato un taglio" lo scorso agosto e sui social era apparsa già spesso in questa nuova versione. Scommettiamo che il bob al mento diventerà uno degli hair look più gettonati dell'autunno 2024?

Lily Collins in Schiaparelli