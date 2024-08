Emily in Paris 4, le foto dei look di Lily Collins: tutti i dettagli sugli outfit della quarta stagione

video suggerito

Manca ormai pochissimo alla messa in onda della quarta stagione di Emily in Paris: i primi cinque episodi della serie prodotta da Darren Star verranno pubblicati su Netflix il 15 agosto 2024, mentre per l'ultima parte e i restanti cinque episodi bisognerà aspettare il 12 settembre 2024. Avevamo lasciato Emily decisamente sconvolta, dopo il matrimonio andato male di Camille e Gabriel, la troviamo ancora confusa e imbrigliata nel triangolo amoroso con Alfie e Gabriel.

Nella quarta stagione ci saranno poi nuovi personaggi, due di quali interpretati da Raoul Bova, che darà il volto un regista pubblicitario di Roma, e Eugenio Franceschini che interpreterà Marcello, personaggio di cui sappiamo poco. La madre di quest'ultimo è interpretata da Anna Galiena, altra new entry italiana della stagione. C'è poi grande attesa per il ritorno sullo schermo di Rupert Everett, che nella quarta stagione sarà Giorgio Barbieri, un interior designer romano, vecchio amico di Sylvie. Oltre agli intrecci amorosi e ai colpi di scena i fan di Emily in Paris attendono con ansia di vedere quali saranno i nuovi look sfoggiati dalla protagonista. Ecco dunque una carrellata con le foto in anteprima e gli outfit della quarta stagione, con tutti i dettagli, gli abiti e gli accessori sfoggiati dai personaggi dello show.

A chi si ispira il look della locandina di Emily in Paris 4

La locandina della quarta stagione sembra citare quella dell'iconico film con Audrey Hepburn My Fair Lady. Nel poster l'attrice Lily Collins ha una posta plastica, che ricorda quella della Hepburn, e indossa un look in black e white con maxi cappello. Lo stile My Fair Lady sembra essere molto in voga ultimamente, dato che anche Kate Middleton per il suo ritorno in pubblico al Trooping The Colour 2024 ha scelto un outfit ispirato a quello del film di George Cukor del 1964.

Tornando a Emily in Paris, la Lily Collins nel poster di lancio indossa un teatrale abito nero con maxi rose in satin tridimensionali, su top aderente bianco con polka dots, tutto firmato Sixdo. Completano il look orecchini in diamanti, oro bianco e perle realizzati dalla gioielleria Mellerio.

Il furry coat e i maxi stivali indossati da Emily

La quarta serie dello show si svolge durante i mesi autunnali e invernali, dunque molti look di questa stagione provengono dalle passerelle Fall/Winter 24-25. Proprio come il furry coat firmato Isabel Marant, in stile teddy bear, che indossa Emily in una delle foto diffuse prima della messa in onda della serie. Del look fanno parte anche un paio di maxi stivali Christian Louboutin, con fibbie, suola carroarmato, tacco doppio e interno in shearling che richiama il tessuto del cappotto.

L'outfit in giallo di Lily Collins

Il personaggio di Emily, lo sappiamo bene, ama i colori sgargianti e non ha paura di osare con total look full color in tonalità accese, proprio come quello di una della prima foto che stanno girando della quarta serie. L'outfit in questione è composto da un caban coat, con tasconi oversize e maniche a tre quarti, di Possery, camicia in seta gialla con ruche, firmata By Malene Birger, minigonna in velluto a coste di Isabel Marant, borsa a mano in tessuto matelassé, con manico ad anello metallico e lunghe frange, una creazione della designer Silvia Tcherassi. Completano il look sandali aperti con zeppa firmati Sergio Rossi, anche questi gialli, e calzini a quadri di Marni. Nella foto appare anche Ashley Park, che indossa un mini dress blu elettrico, si tratta di un abito vintage firmato Thierry Mugler.

Gli outfit colorati e con stampe floreali

Tra i look invernali ne spunta uno super primaverile, caratterizzato da nuance accese e stampa floreale. In quest'outfit Emily sfoggia un mini cardigan crop, in maglia rosa Barbie a maniche lunghe, di Jacquemus, sotto cui spunta un completino coordinati di Philosophy di Lorenzo Serafini, con top e short verde smeraldo dalla fantasia floreale. Completano il look una tote bag con disegno macro vichy e profili verdi di Kate Spade e scarpe bianche con tacco geometrico e punta tonda di Nodaleto.

Abbinamenti mix and match caratterizzano anche il look invernale di Emily, a metà strada tra il coozy mood e il college style. Nell'outfit convivono infatti ispirazioni diverse: al bomber furry di Missoni, in cui i toni pastello si mescolano col nero, la costumista della serie sceglie di abbinare un maxi pull a collo alto, una mini gonna a quadri in lana bouclè e collant fantasia in puro stile collegiale.

L'evoluzione di Emily attraverso gli abiti

Nella nuova stagione molti dei look di Emily appaiono meno vezzosi rispetto al passato, i dettagli non mancano, non mancano neanche i colori, gli accostamenti azzardati e le fantasia matchate, tutti dettagli che fin ora hanno caratterizzato il mood overdressed del personaggio principale. Ora Emily, in alcune scene, appare più matura, in diversi look spiccano i tipici power suit, come quello con il tailleur blu elettrico, abbinato a borsa color block di Pierre Hardy e boots texani a punta.

Altri dettagli, come le cravatte e le camicie mannish sono i segnali di un'evoluzione del personaggio e di conseguenza del suo stile. Marylin Fitoussi, costumista della serie conferma questa teoria: “Emily sta davvero emergendo, affermandosi, diventando molto più forte con uno stile che reinterpreta i codici della moda parigina. E il nostro motto era ovviamente divertirci, ma anche correre il massimo rischio”. Tutto ciò non si traduce però in un rigore estremo, l'ironia resta come anche le fantasie e i contrasti, in uno dei look, ad esempio la camicia a quadri è abbinata a maxi cravatta fiorata, trench in pelle rosso acceso e mini bag in pelle firmata Ozias Paris.

La cravatta torna ancora, questa volta in viola con fantasia gessata, e si confonde con la camicia della stessa fantasia firmata Sébline. Il capo è poi indossato sotto un vezzoso abito in maglia di Miu Miu, che contribuisce a creare un crash tra stili, fantasie e ispirazioni opposte.

