Il ritorno di Carrie Bradshaw: zoccoli di legno e cappello "nuvola" sul set di And Just Like That Sono partite le riprese della terza edizione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City, e la protagonista Carrie Bradshaw/Sarah Jessica Parker è stata paparazzata sul set: ecco cosa indosserà nelle prime puntate.

A cura di Valeria Paglionico

Sentite la mancanza di Carrie Bradshaw e delle ragazze di Sex and the City? Allora sarete lieti di sapere che a New York sono partite ufficialmente le riprese della terza stagione di And Just Like That, il sequel dell'iconica serie che racconta le avventure amorose delle protagoniste, ormai arrivate ai 50 anni. Sui profili ufficiali della produzione sono già comparse alcune foto realizzate sul set e ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere il look di Sarah Jessica Parker, che ancora una volta ha dato prova di essere un'icona fashion sempre sul pezzo. Cappello nuvola, abito variopinto e zoccoli di legno: ecco chi ha firmato l'outfit dell'attrice che interpreta la protagonista.

Carrie Bradshaw punta sulla moda vintage

Sarah Jessica Parker e il suo alter ego Carrie Bradshaw stanno per tornare e, come da tradizione, riescono a dettare legge in fatto di stile e tendenze. Nelle ultime ore sono state rilasciati alcuni scatti realizzati sul set della terza stagione di And Just Like That e a finire al centro del mirino dei fan è stato il look super originale dell'attrice. Immortalata tra le strade della Grande Mela accanto a Seema, alias Sarita Choudhury, l'attrice è apparsa adorabile in versione boho chic con indosso un maxi abito vintage firmato Ossie Clark, un modello a balze colorate sui toni del rosa, marrone, panna e celeste. Lo ha abbinato a un'altra "chicca" vintage, una mini tracolla di Pierre Cardin.

Carrie Bradshaw in Ossie Clark

Perché lo stile di Carrie è cambiato in And Just Like That

A fare la differenza nel look di Carrie sono stati gli accessori glamour ma allo stesso tempo dall'animo retrò. Il più appariscente è il copricapo "surrealista" disegnato appositamente per lei dall'artista/designer Maryam Keyhani: viene definito "cappello nuvola" ed è un enorme basco a quadretti bianchi e marroni che all'interno sembra avere una struttura rigida. Cosa dire delle scarpe? L'attrice ha sfoggiato un paio di zoccoli di legno in pieno stile anni '90, per la precisione il classico modello femminile con un filo di tacco di Dr. Scholl's. Per quale motivo lo stile di Carrie sembra essere stato rivoluzionato in modo drastico rispetto al passato? Probabilmente perché la leggendaria costumista di Sex and the City, Patricia Fields, non segue il sequel della serie (sta lavorando su Emily in Paris). Ad aver preso il suo posto sono stati Molly Rogers e lo stylist Danny Santiago, che attualmente gestiscono anche l'account dedicato ai costumi di And Just Like That.