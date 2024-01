Sex and the City, in vendita il celebre tutù di Carrie Bradshaw: ecco quanto vale La gonna in tulle bianca indossata da Carrie Bradshaw nella sigla di “Sex and The City” è in vendita: ecco quanto costa il tutù più famoso della televisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Sarah Jessica Parker nella sigla di Sex and The City

Chiunque di noi pensi a Sex and The City pensa a Carrie Bradashaw, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker ed è entrato nell'immaginario pop collettivo anche grazie alla sigla della serie, dove Carrie indossa la celebre gonna in tulle, che anticipava negli anni Novanta l'attuale trend del balletcore. Il tutù bianco più famoso della tv è in vendita: quanto costa una delle pietre miliari della moda?

Quanto costa il tutù rosa di Sex and The City

Il 18 gennaio la gonna in tulle bianco, di cui non è mai stato reso noto il brand, andrà all'asta da Julien's che organizza Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion, dove verranno venduti alcuni capi iconici del mondo della moda e dello spettacolo. Il prezzo a cui il tutù dovrebbe essere venduto è di 12mila dollari, una cifra enorme se si pensa che la gonna è stata comprata a Mahnattan in un mercatino con abiti a cinque dollari, come ha raccontato anni fa la costumista della serie, Patricia Field. La gonna è stata donata anni fa a una fondazione che aveva già organizzato un'asta per venderla.

Una scena del film di Sex and The City dove Carrie indossa il tutù

Nella serie la gonna bianca diviene il simbolo di Carrie Bradshaw e della sua personalità, strettamente legata alla città di New York e alla sua irrefrenabile vita sociale. Il tulle ritorna poi nel film omonimo del 2008 quando Carrie decide di sbarazzarsi dei vecchi vestiti per trasferirsi nella nuova casa Mr.Big.

In vendita anche l'abito-giornale di Sex and The City

Durante l'asta del 18 gennaio sarà messo in vendita anche un altro capo cult di Sex and The City, un vestito che ha fatto la storia della moda. Si tratta del celebre newspaper dress di Dior firmato da John Galliano per la collezione Autunno/Inverno 2000. Una creazione incredibile dalla geometria svasata che Carrie Bradshaw ha indossato nella terza stagione della serie, per poi riproporlo nel secondo film Sex and The City 2. Il modello senza spalline con il logo andrà all'asta con una cifra di partenza di 15mila dollari.