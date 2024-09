video suggerito

Michelle Hunziker coperta di glitter alla prima di Emily in Paris: l'abito trasparente costa 3mila euro Michelle Hunziker era tra gli ospiti della prima romana di Emily in Paris che si è tenuta ieri e per l'occasione ha mixato alla perfezione sensualità e glamour: ecco chi ha firmato e quanto costa il suo abito scintillante e trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

Domani, 12 settembre 2024, su Netflix verrà rilasciata la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris, la seguitissima serie dedicata alle avventure di Emily Cooper, l'esperta di marketing che rimane così incantata dalla ville lumière da abbandonare definitivamente la sua vecchia vita a Chicago. Come rivelato nel trailer, le puntate finali della saga saranno però ambientate a Roma ed è proprio per questo che ieri sera l'esclusiva prima si è tenuta allo Space Cinema Moderno della Capitale. Oltre alla protagonista Lily Collins, apparsa meravigliosa in versione dea gold, sul red carpet hanno sfilato moltissime star, da Ilary Blasi a Giorgia Soleri. Ad attirare le attenzioni dei fotografi con un sensuale look vedo-non vedo è stata soprattutto Michelle Hunziker: ecco chi ha firmato il suo abito scintillante.

Chi ha firmato il look vedo-non vedo di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata alla normale routine quotidiana dopo le vacanze estive: ha ripreso sia gli allenamenti in palestra che le i fit check social realizzati prima di uscire di casa ma ieri sera ha pensato bene di concedersi una serata di gala davvero esclusiva. È volata a Roma per la prima delle puntate finali della quarta stagione di Emily in Paris e, oltre a rincontrare l'amica Ilary Blasi, ha anche incantato i presenti con lo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Affidatasi alla sua "storica" stylist Susanna Ausoni, ha seguito la mania dei look vedo-non vedo ma declinandola in una versione super chic con un lungo abito da sera firmato Balenciaga.

Michelle Hunziker in Balenciaga

Michelle Hunziker lascia l'intimo in vista

Il vestito sfoggiato da Michelle Hunziker alla prima romana è un lungo modello in maglia stretch con la gonna a sirena, le maniche lunghe e il collo alto, la sua particolarità? Non solo è ricoperto di micro paillettes scintillanti, è anche realizzato in un tessuto a effetto trasparente che lascia intravedere chiaramente l'intimo.

Abito Balenciaga

Michelle ha scelto un completino bianco con reggiseno a balconcino e tanga coordinati, rivelando una forma fisica impeccabile. Quanto costa l'esclusivo capo di Balenciaga? Sugli e-commerce di moda di lusso viene proposto a 3.200 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps a rete di Le Silla, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e mossi. Michelle non ha forse dato l'ennesima prova di essere un diva contemporanea?

Michelle Hunziker in Balenciaga con scarpe Le Silla