A chi si ispira il look di Kate Middleton al Trooping the Colour 2024: nasconde un riferimento al cinema Kate Middleton è tornata in pubblico dopo mesi di assenza: ha partecipato al Trooping the Colour: il look candido per la principessa ricorda quello di una diva del cinema in un famoso film. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton al Trooping the Colour

A poche ore dall'inizio del Trooping the Colour 2024, la principessa Kate Middleton ha confermato ufficialmente la sua presenza alla parata, fino a quel momento incerta. La moglie del principe William è tornata in pubblico dopo mesi di assenza: si sta sottoponendo alle cure per un tumore. Lo ha fatto proprio in occasione del compleanno del re, una festa molto sentita tra i sudditi inglesi, che vede la royal family in prima fila. Il momento più atteso è quello in cui la famiglia si affaccia al balcone per il tradizionale saluto e per assistere ai voli aerei della Raf (Royal Air Force). La principessa del Galles non ha rinunciato a esserci. Per l'occasione ha scelto un look raffinato ed elegante col bianco protagonista.

Cosa ha indossato Kate Middleton al Trooping the Colour

La principessa per il suo primo evento reale pubblico in sei mesi ha scelto un look bicolore di Jenny Packham: abito midi bianco con rifiniture nere e fiocco sul décolleté, lateralmente. Accessori coordinati per lei: clutch Mulberry, un paio di candide décolleté Jimmy Choo, un elegantissimo cappello Philip Treacy. Ha impreziosito l'outfit con un paio di orecchini con perle "a grappolo" di Cassandra Goad e una spilla. Non ha appuntato all'abito una spilla della collezione reale: bensì ha preferito rendere omaggio all'Irish Guards Regimental (il reggimento militare di cui è colonnello).

Kate Middleton e Charlotte

È infatti la spilla reggimentale delle guardie irlandesi. Il bianco ha una valenza simbolica, in questa occasione così importante: indica purezza, speranza, rinascita, desiderio di serenità e pace. Al Trooping the Colour c'erano ovviamente anche i tre figli di William e Kate: look blu navy per Louis, George e Charlotte (con quest'ultima in versioen "mini me" della mamma, con abitino alla marinara e stesso maxi fiocco).

Kate Middleton in Jenny Packham

L'abito si ispira a una diva del cinema

Osservando attentamente l'abito di Kate Middleton è possibile notare due cose. Innanzitutto, si tratta di un look riciclato. È lo stesso vestito indossato al pranzo dell'incoronazione a Buckingham Palace l'anno scorso, ma con qualche variazione. Era abitudine di lady Diana riutilizzare in questo modo i vestiti, modificandoli leggermente così da renderli diversi e nuovi (upcycling). In secondo luogo, l'abito così riadattato ricorda il famosissimo e iconico Ascot dress reso celebre da Audrey Hepburn nelle vesti di Eliza Doolittle nel film My Fair Lady: stessi colori, stessi dettagli a strisce, stesso cappello, stesso fiocco. Esiste un video di Kate Middleton appena undicenne, che a una festa scolastica interpreta proprio quel ruolo cantando una delle canzoni del film.